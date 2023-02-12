انسحاب نادي “عنتاب” من الدوري التركي الممتاز والكأس بسبب الزلزال

أعلن نادي عنتاب الرياضي، اليوم الأحد، انسحابه من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم وكأس الجمهورية للموسم الحالي 2023/2022.

وأعلن النادي التابع لولاية غازي عنتاب إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، في بيان نشره على الموقع الرسمي الخاص به، أن سبب انسحابه من المسابقات المحلية هو عدم قدرته على التفكير في كرة القدم “بعد وقوع كارثة بهذا الحجم، ولا يبدو أنه من الممكن لنادينا مواصلة أنشطته الرياضية في ظل كل هذه الظروف الصعبة”.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وحصد آلاف الأرواح وعشرات الآلاف من المصابين.

وأضاف النادي في البيان “نواصل جهود تضميد جروح كارثة الزلزال الذي ضرب 10 مدن مجاورة بينها مدينتنا (غازي عنتاب)”، مؤكدًا أنه بعد هذه الكارثة “لم تعد لدينا القدرة على الحديث عن كرة القدم”.

وتمنى النادي الشفاء للمصابين، وترحّم على الموتى، وأضاف “رحمة الله على مواطنينا الذين لقوا حتفهم في الزلزال، والشفاء العاجل لمصابينا، والشفاء العاجل لجميع مواطنينا الذين لم يتم الوصول إليهم بعد”.

ويواصل الزلزال المدمّر حصد آلاف الأرواح وعشرات الآلاف من المصابين، مع تضاؤل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اليوم التالي للزلزال، الولايات الـ10 المتضررة من الزلزال “مناطق منكوبة”، وأطلق بذلك حالة الطوارئ بها مدة 3 أشهر وفقًا للدستور.