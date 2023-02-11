“لا تتركني يا مَن لم تترك يوسف جائعا”.. نداء تركية من تحت أنقاض الزلزال وإنقاذ مسنّين (فيديو)

رددت سيدة تركية وهي تحت الأنقاض “يارب، لم تترك يوسف جائعا وعطشا فلا تتركني”، وتم إنقاذها، اليوم السبت، بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال سوريا، مع استمرار جهود الإغاثة لليوم السادس.

“Hep derdim;

Rabbim sen Hz. Yusuf’u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma.” 13 saat süren kurtarma süresinin sonunda 119. saatte aramızda! pic.twitter.com/w2OZGfh202 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023

ونشر وزير الصحة التركي على صفحته في تويتر قصة السيدة مع فيديو لها وهي في المستشفى بعد 119 ساعة قضتها تحت الأنقاض، في منطقة بولاية هاطاي التركية.





إنقاذ مسنّين

وفي اليوم السادس من الزلزال المدمر، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة مسنّة عمرها 74 عامًا مع زوجها وهما على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بمدينة أنطاكيا بولاية هاطاي، وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال مسنّة أخرى عمرها 83 عامًا وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور أكثر من 124 ساعة على الزلزال في قضاء بطّال غازي بولاية ملاطية.

⛑️ تمكنت فرق الإنقاذ بولاية #قهرمان_مرعش، من إنقاذ مسنة (70 عاما) بعد مرور 122 ساعة على بقائها تحت الأنقاض جراء #الزلزال pic.twitter.com/euhe2HdvRd — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 11, 2023

وفي ولاية أدي يامان بجنوب شرق البلاد، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أمّ وابنتها وهما على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد مرور 117 ساعة على الزلزال.

وبعد سماعها صوتا من تحت الأنقاض، كثفت الفرق جهودها ونجحت في إخراج الأم (35 عامًا) وابنتها (6 أعوام) وهما مصابتان، وعقب تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب أمريكي، نقلت الأم وطفلتها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.





وتمكنت فرق البحث التركية اليوم السبت أيضًا، من إنقاذ طفلة تبلغ عامين، بعد قضائها 122 ساعة تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بولاية هاطاي.

وباشرت طواقم الإنقاذ التابعة لقوات الدرك عملها بعد سماعها أنين الطفلة تحت الركام بقضاء أنطاكيا في هاطاي، وبعد عمل دؤوب تمكنت من إنقاذ الطفلة، ليتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية.

بعد 122 ساعة.. أنقذت الفرق المختصة سيدة بعمر 55 عاما في #ديار_بكر جنوب شرق #تركياhttps://t.co/kVjMx32B6G pic.twitter.com/lROkNdTFkP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 11, 2023

وتسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن لإنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المنهارة، لكنّ الأمل في العثور على ناجين يتضاءل، بعد مرور 5 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة أكثر من 25 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي شهدتها المنطقة منذ قرن.

"Dünya var mıymış?

Dünya var teyze var, gel." Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki Menekşe Hanım, enkaz altından 122. saatte kurtarıldı. pic.twitter.com/pK4jyANXIZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا تجاوز 21 ألفًا، في حين بلغ عدد المصابين 80088، وفي سوريا ارتفع عدد القتلى إلى 3553، وبلغ عدد المصابين أكثر من 5 آلاف.