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“لا تتركني يا مَن لم تترك يوسف جائعا”.. نداء تركية من تحت أنقاض الزلزال وإنقاذ مسنّين (فيديو)

11/2/2023-|آخر تحديث: 11/2/202304:04 PM (مكة المكرمة)

رددت سيدة تركية وهي تحت الأنقاض “يارب، لم تترك يوسف جائعا وعطشا فلا تتركني”، وتم إنقاذها، اليوم السبت، بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال سوريا، مع استمرار جهود الإغاثة لليوم السادس.

ونشر وزير الصحة التركي على صفحته في تويتر قصة السيدة مع فيديو لها وهي في المستشفى بعد 119 ساعة قضتها تحت الأنقاض، في منطقة بولاية هاطاي التركية.

إنقاذ مسنّين

وفي اليوم السادس من الزلزال المدمر، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة مسنّة عمرها 74 عامًا مع زوجها وهما على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بمدينة أنطاكيا بولاية هاطاي، وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال مسنّة أخرى عمرها 83 عامًا وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور أكثر من 124 ساعة على الزلزال في قضاء بطّال غازي بولاية ملاطية.

وفي ولاية أدي يامان بجنوب شرق البلاد، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أمّ وابنتها وهما على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد مرور 117 ساعة على الزلزال.

وبعد سماعها صوتا من تحت الأنقاض، كثفت الفرق جهودها ونجحت في إخراج الأم (35 عامًا) وابنتها (6 أعوام) وهما مصابتان، وعقب تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب أمريكي، نقلت الأم وطفلتها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وتمكنت فرق البحث التركية اليوم السبت أيضًا، من إنقاذ طفلة تبلغ عامين، بعد قضائها 122 ساعة تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بولاية هاطاي.

وباشرت طواقم الإنقاذ التابعة لقوات الدرك عملها بعد سماعها أنين الطفلة تحت الركام بقضاء أنطاكيا في هاطاي، وبعد عمل دؤوب تمكنت من إنقاذ الطفلة، ليتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية.

وتسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن لإنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المنهارة، لكنّ الأمل في العثور على ناجين يتضاءل، بعد مرور 5 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة أكثر من 25 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي شهدتها المنطقة منذ قرن.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا تجاوز 21 ألفًا، في حين بلغ عدد المصابين 80088، وفي سوريا ارتفع عدد القتلى إلى 3553، وبلغ عدد المصابين أكثر من 5 آلاف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر