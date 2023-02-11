إدارة الكوارث التركية: قوة زلزال كهرمان مرعش تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية (فيديو)

قال المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، أورهان تتار، إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي ضرب تركيا، الاثنين الماضي، تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وأضاف تتار، في تصريحات صحفية بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، إن “الزلزال الأول كان بقوة 7.7 درجات واستمر نحو 65 ثانية، أما الزلزال الثاني فاستمر نحو 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبًا”.

❝Gözlemlerimiz, olayın depremle tetiklenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil❞ AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasına ilişkin açıklama yaptı https://t.co/QawLAwW9O2 pic.twitter.com/abGt7JPyfk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023

وتعليقًا على مزاعم حدوث نشاط بركاني محتمل عقب الزلزال، قال “لم نلاحظ تدفقًا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال”.

وبشأن وضع السدود في ولاية هاطاي، أكد تتار أن جميع السدود مراقَبة بشكل كامل، ولا تزال تؤدي عملها دون مشكلة.

وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والمنشورات التحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن مجموعات إدارة الأزمة تعمل بشكل منسق فيما بينها، ضمن نطاق خطة الاستجابة للكوارث منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال.

#عاجل | مدير عام الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد": الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 11, 2023

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الحكومة ستتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال.

وأضاف أردوغان خلال زيارة لمنطقة الكارثة “أعلنّا حالة الطوارئ. وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعدًا على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم”.

وقال أرودغان أيضًا إن مئات الآلاف من المباني في أنحاء جنوبي تركيا لم تعد صالحة للسكن، وإن الدولة ستبدأ عملية إعادة الإعمار قريبًا.

وأضاف “نعتزم إعادة بناء مئات الآلاف من المباني. سنبدأ اتخاذ خطوات ملموسة في غضون أسابيع قليلة”. وأعلن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21043 شخصًا.