مدير الدفاع المدني: الأمم المتحدة لم تقدم أية مساعدات لضحايا الزلزال في الشمال السوري (فيديو)

قال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري إن الأمم المتحدة لم تقدم أية مساعدات تذكر لمنكوبي الزلزال في الشمال السوري، مؤكدًا أن الصليب الأحمر الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم معلومات مغلوطة للإعلام العربي والدولي عن سير عمليات الإنقاذ.

وأضاف الصالح خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن مسؤولي الأمم المتحدة ينشرون معلومات مغلوطة ومضللة عن سير عمليات الإنقاذ في المحافظات المتضررة في الشمال السوري.

وتابع قائلًا “على عكس ما يروج له مسؤولو الأمم المتحدة بأنهم تمكنوا من الوصول إلى 50% من الأماكن المتضررة، نؤكد للجميع أننا لم نصل سوى لـ12% من المناطق المنكوبة” مشددًا على أن هذا العمل تم بمجهود ذاتي لعناصر الدفاع المدني السوري مدعومًا بالعديد من المتطوعين المحليين.

بالمقابل أكد الصالح أن الولايات المتحدة تواصلت مع إدارة الدفاع المدني السوري، وقدمت مساعدات مادية، لكن “معداتهم لم تصل بعد لسوريا”.

وأضاف أن الحكومة القطرية قدمت هي الأخرى مساعدات للخوذ البيضاء، لدعم عمليات الإنقاذ عن أحياء جديدة تحت الأنقاض.

فرق ميدانية للهلال الأحمر القطري تقوم بأعمال البحث والمساهمة في رفع الانقاض ضمن اغاثة عاجلة لمتضررين زلزال تركيا والشمال السوري

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وكان الدفاع المدني في الشمال السوري قد أوضح في وقت سابق أن العثور على أحياء تحت الأنقاض أصبح صعبًا جدًا، لكنهم لن يتوقفوا عن البحث.

وأعرب أعضاء فريق الدفاع المدني عن شكرهم لكل الشعوب التي ساعدتهم، وكانت استجابتهم أفضل من الأمم المتحدة، على حد تعبيرهم.

وأوضح مدير الدفاع المدني السوري، أن احتياجات العاملين في المحافظات المتضررة جميعها تتحدد أولًا وأخيرًا في تقديم المعدات المتطورة للإنقاذ خاصة “الكاميرات الحرارية” التي تساعد على رصد أجسام الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وإسعافهم قبل فوات الأوان.