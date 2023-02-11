بعضهم قضى 122 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. إنقاذ عجوز وطفل وامرأة حامل في تركيا مع تواصل جهود الإغاثة لليوم السادس (فيديو)

تواصل فرق الإغاثة في تركيا جهودها المكثفة في البحث والإنقاذ لليوم السادس على التوالي على أمل إخراج الناجين من حطام المباني جراء كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الماضي، وأودى بحياة الآلاف.

وتمكنت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش التركية، من إنقاذ امرأة مسنّة بعد مرور 122 ساعة عليها وهي تحت أنقاض مبنى مدمر جراء الزلزال.





وكثفت فرق الإنقاذ عملها في مبنى مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام، وبعد عملية شاقة تمكنت، فجر اليوم السبت، من إنقاذ عجوز عمرها 70 عامًا وإخراجها من بين الركام، بعد مضي خمسة أيام على الكارثة.

وفي الولاية نفسها تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شاب سوري بعد أن قضى 117 ساعة تحت أنقاض بناء مدمر جراء الزلزال، وقد تم إخراج الشاب اليوم السبت من المبني المهدم بعد سماع صوت استغاثة من تحت الركام.





وفي ديار بكر، أنقذت فرق الإغاثة امرأة بعد بقائها 122 ساعة تحت الأنقاض، كما تم إنقاذ امرأة حامل بعد 115 ساعة من الزلزال في غازي عنتاب، وإنقاذ طفل عمره 5 سنوات بعد 112 ساعة من الزلزال في أديامان.

وتسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن لإنقاذ مصابي الزلزال من تحت أنقاض المباني المنهارة، لكنّ الأمل في العثور على ناجين يتضاءل، بعد مرور أكثر من 5 أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 24 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها المنطقة منذ قرن.





وحذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، من أن الزلزال ربما يكون قد شرد 5.3 ملايين شخص في سوريا، وقال ممثل المفوضية في سوريا في مؤتمر صحفي “هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساسًا من نزوح جماعي”.





يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع قتلى الزلزال في البلاد إلى 20318، حتى الساعة 01:50 (04:50 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم السبت.

وفي سوريا، ارتفع عدد القتلى إلى 3553، وبلغ عدد المصابين أكثر من 5 آلاف، وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.