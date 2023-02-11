شاهد: أهالي يستقبلون جثث مئات السوريين عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا

استقبل عشرات المواطنين السورين عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا جثامين أهاليهم الذين قضوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا ومحافظات الشمال السوري.

وتضمنت مقاطع فيديو نشرها رواد مواقع التواصل لحظات وصول جثامين القتلى الذين قضوا في مدن ومحافظات الجنوب التركي وتسلميها للأهالي.

كما وثقت مقاطع الفيديو مظاهر الحزن والأسى التي خيمت على وجوه الأهالي جراء الكارثة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 20 ألفا و213، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 80 ألفا.

وفي حصيلة تزداد مع مرور الدقائق، بلغ عدد القتلى في عموم سوريا 3 آلاف و637، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 7216، وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

وعلى صعيد آخر قال مازن علوش مدير العلاقات في مكتب باب الهوى الحدودي إنه بعد 4 أيام من التقاعس الدولي، لم يصلنا سوى 1% من مجموع المساعدات التي وصلت للداخل السوري وتركيا.

وأضاف “لم تدخل سوى 10 شاحنات من المساعدات الأجنبية لضحايا الشمال السوري؛ في حين أن المناطق السورية الأخرى التي توجد تحت سيطرة النظام السوري استفادت منذ اللحظة الأولى من مساعدات عربية ودولية كبرى”.

وشدد علوش على أن المستشفيات في مناطق الشمال السوري مملوءة عن آخرها. مؤكدا أنه من اللحظات الأولى للزلزال تم وقف إرسال المرضى من أصحاب الحالات الحرجة لتركيا.

وتابع: تلقينا وعودا من منظمات مجتمع المدني في تركيا بإرسال مزيد من القوافل الطبية والغذائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ولا زلنا ننتظر.

وطالب الصالح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا الزلزال المدمر في الشمال السوري من خلال الإسراع ببناء مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين الذي يوجد أغلبهم في حالات خطرة.

ومع انتهاء اليوم الخامس تضاءلت آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بسب كارثة الزلزال التي ضربت تركيا وسوريا وأودت بحياة أكثر من 23 ألفا وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.