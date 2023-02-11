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حلوى في المعاطف وتبرع بالملابس.. أذريون يقدمون صورًا إنسانية مؤثرة لدعم تركيا (فيديو)

حلوى في المعاطف للترويح عن الأطفال
حلوى في المعاطف للترويح عن الأطفال (مواقع التواصل)
11/2/2023-|آخر تحديث: 11/2/202301:03 AM (مكة المكرمة)

قدم الشعب الأذري صورة إنسانية لافتة دعمًا لتركيا في محنة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد قبل 5 أيام، وأسفر عن وفاة أكثر من 20 ألف شخص، حتى اللحظة.

وتفاجأ عدد من متضرري زلزال تركيا بوجود حلوى ومكسرات في جيوب معاطف قادمة ضمن حزمة مساعدات إنسانية من أذربيجان.

ونشر مغردون ومنصات تركية مقطعًا مصوّرًا يُظهر حشو معاطف أطفال -قادمة ضمن حزمة مساعدات أذرية- بالمكسرات وقطع الحلوى.

ووثّق حساب عبر منصات التواصل دهشة أحد الأطفال حينما عثر على بسكويت وشوكولاتة في معطف قُدّم إليه.

وغردت إحدى الناشطات موجّهة حديثها للشعب الأذري “الله يسعدكم ما أطيب قلوبكم”.

وحظي المقطع بتداول واسع عبر منصات التواصل، مع الإشادة باللفتة الإنسانية القادمة من أذربيجان، ووصفها مغردون بـ”المشاهد المبكية”.

 

كما توجّه مواطن أذري بسيارته البسيطة إلى تركيا لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال، وقوبل صنيعه بتفاعل لافت على منصات التواصل.

وأطلقت جمعيات أذرية حملة للتبرع بمساعدات لمتضرري زلزال تركيا، وخصصت أماكن لاستقبال المساعدات.

وبادر كثيرون بتقديم ما يمكنهم من المساعدة دون تحرّج، إذ خلع بعض الأذريين ملابس يرتدونها وقدموها ضمن حزمة مساعدات لمؤازرة الشعب التركي في محنته.

 

ووفق أحدث الإحصاءات، ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 20 ألفًا و213 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 80 ألفًا و12 مصابًا، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية بحثًا عن أحياء تحت الأنقاض.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات