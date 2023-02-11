حلوى في المعاطف وتبرع بالملابس.. أذريون يقدمون صورًا إنسانية مؤثرة لدعم تركيا (فيديو)

قدم الشعب الأذري صورة إنسانية لافتة دعمًا لتركيا في محنة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد قبل 5 أيام، وأسفر عن وفاة أكثر من 20 ألف شخص، حتى اللحظة.

وتفاجأ عدد من متضرري زلزال تركيا بوجود حلوى ومكسرات في جيوب معاطف قادمة ضمن حزمة مساعدات إنسانية من أذربيجان.

ونشر مغردون ومنصات تركية مقطعًا مصوّرًا يُظهر حشو معاطف أطفال -قادمة ضمن حزمة مساعدات أذرية- بالمكسرات وقطع الحلوى.

KÜÇÜCÜK ÇOCUKLAR, KOCAMAN YÜREKLER Azerbaycan’da toplanan yardımlar sırasında bir çocuğun Türkiye’deki depremzedeler için bağışladığı montunun cebine şeker, kuruyemiş doldurduğu fark edildi. #deprem pic.twitter.com/iSK0nCMfu5 — Sabah (@sabah) February 9, 2023

ووثّق حساب عبر منصات التواصل دهشة أحد الأطفال حينما عثر على بسكويت وشوكولاتة في معطف قُدّم إليه.

وغردت إحدى الناشطات موجّهة حديثها للشعب الأذري “الله يسعدكم ما أطيب قلوبكم”.

الولد بيلبس الجاكيت وبحط ايده بالجيبة بيطعله اكلات. الله يسعدكم ما اطيب قلوبكم. — Alia | عليا (@aliasaud) February 9, 2023

وحظي المقطع بتداول واسع عبر منصات التواصل، مع الإشادة باللفتة الإنسانية القادمة من أذربيجان، ووصفها مغردون بـ”المشاهد المبكية”.

Canım benim yaaa 😥

Hayatın çikolata gibi tatlı geçsin senin çocuk… pic.twitter.com/VALmhN3kGR — 🇹🇷𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲𝐮𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐰𝐚𝐲🇳🇴 (@10rdinaryus) February 10, 2023

▪️Can Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemelerinden çocuk kıyafetlerinin ceplerine şeker, çikolata, gofret, fıstık koymuşlar… 😪

▫️Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum..

– İyiki Varsınız gardaşlar.. 📍👏#deprem #sondakika #Turkey pic.twitter.com/ko0WftmXX6 — Gökhan Kadıoğlu 🔴🇹🇷 (@zodex3458) February 9, 2023

كما توجّه مواطن أذري بسيارته البسيطة إلى تركيا لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال، وقوبل صنيعه بتفاعل لافت على منصات التواصل.

وأطلقت جمعيات أذرية حملة للتبرع بمساعدات لمتضرري زلزال تركيا، وخصصت أماكن لاستقبال المساعدات.

وبادر كثيرون بتقديم ما يمكنهم من المساعدة دون تحرّج، إذ خلع بعض الأذريين ملابس يرتدونها وقدموها ضمن حزمة مساعدات لمؤازرة الشعب التركي في محنته.

ووفق أحدث الإحصاءات، ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 20 ألفًا و213 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 80 ألفًا و12 مصابًا، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية بحثًا عن أحياء تحت الأنقاض.