تسبب في سلسلة من الزلازل.. ما هو صدع شرق الأناضول؟ (فيديو)

تقع دولة تركيا في منطقة جغرافية تنشط فيها 3 خطوط زلزالية فاعلة من الصدوع شمال وشرق وغرب الأناضول، أهمها “الصدع الشرقي” أو “صدع شرق الأناضول”.

وتحدث الصدوع على مستوى القشرة الأرضية وتتسبب في انزلاقات وتدافع للألواح الصخرية ما يؤدي إلى زيادة الضغط وخروج طاقة هائلة على هيئة زلازل.

ويعد صدع شرق الأناضول ثاني أكبر خط زلزالي في تركيا، حيث شهد انكسارا سابقا في العام 2000 وخلف زلزالا مدمرا، ليتسبب بعد ذلك في انكسار ثانِ خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة كهرمان مرعش التي تحولت إلى منطقة منكوبة بفعل زلزال لم تشهد له تركيا مثيلا منذ نحو 100عام.

وأوضح عالم الجيولوجيا التركي ناجي جورو أنه سبق أن تحدث عن إمكانية وقوع زلزال مدمر في تركيا.

وقال” قبل أن يحدث الزلزال، كنا حذرنا المسؤولين كما حذرنا الجميع من إمكانية وقوع الزلزال” جراء تأثير صدع شرق الأناضول على تركيا.

وقال عالم الجيولوجيا التركي بأن زلزال كهرمان مرعش نجم عن الفراغ الذي حصل في الضغط والطاقة على مستوى القشرة الأرضية، مضيفا أن الضغط انتقل بعدها إلى حوض أضنا ومحافظة أنطاكيا.

ومع دخول جهود الإغاثة يومها السادس، تتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد أكثر من 5 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا، وأودت بحياة نحو 27 ألفا وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.