قارنته بكارثة 1906.. ناسا تكشف بصور الأقمار الصناعية والخرائط تبعات زلزال تركيا وسوريا المدمر (شاهد)

أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، حجم الدمار الذي أوقعه الزلزال في تركيا وسوريا، مخلّفًا عشرات الآلاف من القتلى والمصابين فضلًا عن ملايين المتضررين.

وقال إريك فيلدنغ، الجيوفيزيائي في مختبر الدفع النفاث التابع لـ(ناسا)، إن “الزلازل الكبيرة جدًّا والقوية” ألحقت أضرارًا مماثلة لأضرار زلزال عام 1906، الذي دمر مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، موضحًا أن الزلازل “انفجرت على طول الطريق حتى السطح على مدى سلسلة طويلة من الصدوع”.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي شاركها مرصد الأرض التابع لـ(ناسا) الأضرار التي لحقت بثلاث مدن تركية، إذ تشير “وحدات البكسل” ذات اللون الأحمر الداكن إلى المناطق “التي يُحتمل أن تكون بها أضرار جسيمة” في المباني والمنازل والبنية التحتية، و”المناطق البرتقالية والصفراء إلى المتضررة بشكل متوسط ​​أو جزئي”.

In this preliminary damage proxy map, made with data from #Landsat and Japan’s ALOS-2 satellite, dark red areas are likely to have severe damage to buildings, homes, and infrastructure or changes to the landscape. Orange and yellow areas are moderately or partially damaged. pic.twitter.com/SexUwqQytO

— NASA Earth (@NASAEarth) February 10, 2023