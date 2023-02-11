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بها 4 ملايين دولار.. تركي يعثر على حقيبة تحت أنقاض الزلزال ويسلمها إلى الشرطة

محمد أوزبر أوسلو يسلم الشرطة حقيبة الدولارات
محمد أوزبر أوسلو (الثالث من اليمين) يسلم الشرطة حقيبة الدولارات (مواقع التواصل)
11/2/2023-|آخر تحديث: 11/2/202308:29 AM (مكة المكرمة)

تناولت وسائل إعلام تركية، الجمعة، قصة محمد أوزبر أوسلو -أحد موظفي فريق البحث والإنقاذ ببلدية قونيا- الذي عثر على حقيبة بها 4 ملايين دولار تحت ركام أحد المباني في هاطاي (جنوب شرقي البلاد)، وسلمها إلى الشرطة.

وأثنى رواد منصات التواصل في تركيا على تصرف أوزبر وأمانته، وعدّته “موضع تقدير”، وسط حفاوة بفعله ونقله المبلغ للشرطة.

وغرّد أحمد سورجان -نائب حزب التنمية والعدالة في قونيا- عبر تويتر “لقد فعل ما يناسبه كونه من قونيا، شكرًا لك محمد أوزبر أوسلو”.

وعلق النائب سلمان أوزبوياتشي “محمد أوسلو موظف بلدية قونيا الذي تراه في الصورة، سلّم الحقيبة التي وجدها في الحطام وبها 4 ملايين دولار إلى الشرطة، نحن فخورون”.

وعلق الناشط محمد يوكسل سولماز “لا توجد كاميرا. لا أحد يطلب المال. لا شهود عيان، لكنه دون تفكير سلّم حقيبة المال إلى الشرطة”.

وفي أعقاب زلزال غير مسبوق، هبّت بلديات تركية لمساعدة المناطق المنكوبة، عبر إرسال طواقمها وأدواتها للمساهمة في انتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وإغاثة المتضررين.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

وفي أحدث إحصاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 20 ألفًا 213 شخصًا، والإصابات إلى 80 ألفًا و12 مصابًا.

وذكر بيان صادر عن (آفاد) أن 1666 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزاليْن ومركزهما بمنطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية كهرمان مرعش.

وأضاف أن 31 ألفًا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند