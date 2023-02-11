بها 4 ملايين دولار.. تركي يعثر على حقيبة تحت أنقاض الزلزال ويسلمها إلى الشرطة

تناولت وسائل إعلام تركية، الجمعة، قصة محمد أوزبر أوسلو -أحد موظفي فريق البحث والإنقاذ ببلدية قونيا- الذي عثر على حقيبة بها 4 ملايين دولار تحت ركام أحد المباني في هاطاي (جنوب شرقي البلاد)، وسلمها إلى الشرطة.

وأثنى رواد منصات التواصل في تركيا على تصرف أوزبر وأمانته، وعدّته “موضع تقدير”، وسط حفاوة بفعله ونقله المبلغ للشرطة.

وغرّد أحمد سورجان -نائب حزب التنمية والعدالة في قونيا- عبر تويتر “لقد فعل ما يناسبه كونه من قونيا، شكرًا لك محمد أوزبر أوسلو”.

Konya'ya Konyalı’ya yakışanı yaptı. Teşekkürler Mehmet Özber Uslu… Hemşerimiz Konya Büyükşehir Belediye çalışanımız Mehmet Özber Uslu enkazda bulduğu 4 milyon doları polise teslim etti. pic.twitter.com/IbUA0A1L0P — Ahmet Sorgun (@sorgunahmet) February 10, 2023

وعلق النائب سلمان أوزبوياتشي “محمد أوسلو موظف بلدية قونيا الذي تراه في الصورة، سلّم الحقيبة التي وجدها في الحطام وبها 4 ملايين دولار إلى الشرطة، نحن فخورون”.

Hatay’da görevli Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, enkazda bulduğu 4 milyon dolar dolu çantayı Polise teslim etti. pic.twitter.com/bgKQVFZ2D5 — Conflict (@ConflictTR) February 10, 2023

وعلق الناشط محمد يوكسل سولماز “لا توجد كاميرا. لا أحد يطلب المال. لا شهود عيان، لكنه دون تفكير سلّم حقيبة المال إلى الشرطة”.

HELAL OLSUN 👏👏👏👏 Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi personeli Mehmet Özber Uslu, enkazda bulduğu ve içinde 4 milyon dolar olduğu bildirilen çantayı polise teslim etti. pic.twitter.com/41F5b7B4kG — Bir Adam (@rakigetirin) February 10, 2023

وفي أعقاب زلزال غير مسبوق، هبّت بلديات تركية لمساعدة المناطق المنكوبة، عبر إرسال طواقمها وأدواتها للمساهمة في انتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وإغاثة المتضررين.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

Fotoğrafta görmüş olduğunuz Konya Büyükşehir Belediyemizin çalışanı Mehmet Özber Uslu, enkazda bulduğu 4 milyon dolar dolu çantayı Polise teslim etti. Hemşehrimizle gurur duyuyoruz, helal olsun 👏🏻 pic.twitter.com/R7lGRxrlUo — Selman Özboyacı (@ozboyaciselman) February 10, 2023

وفي أحدث إحصاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 20 ألفًا 213 شخصًا، والإصابات إلى 80 ألفًا و12 مصابًا.

وذكر بيان صادر عن (آفاد) أن 1666 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزاليْن ومركزهما بمنطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية كهرمان مرعش.

وأضاف أن 31 ألفًا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.