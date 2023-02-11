بكت فأبكت المذيعة.. طفلة لم تملك نفسها على الهواء بعد فقدان ابنة خالتها في الزلزال (فيديو)

لم تملك مذيعة الجزيرة مباشر وعد زكريا نفسها وهي تحاور الطفلة السورية روجينا قرنفل التي فقدت ابنة خالتها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي، وأودى بحياة الآلاف.

وقالت الطفلة التي وصفتها المذيعة بأنها “سفيرة القلوب” والدموع تغالبها إنها تتابع أخبار الزلزال بحسرة وألم، وإنها تتألم كثيرًا لفقدان ابنة خالتها التي كانت تربطها بها علاقات وطيدة منذ سنوات طفولتهما الأولى.

وقالت روجينا “الوضع صعب على جميع المتضررين من الزلزال خاصة الأطفال. وبعد كل ما رأيت وسمعت لم يبقَ لي سوى القول: كان الله في عونهم”.

وفي رسالة إلى العالم، قالت الطفلة روجينا قرنفل وهي تمسح دموعها “الله يرحم الجميع، أنا لا أبكِ من أجل الأطفال الذين ماتوا جراء الزلزال فقط، ولكن أبكي من أجل الأطفال الذين سيواجهون أوضاعًا صعبة لما بعد الزلزال”.

وتابعت “أطالب جميع الدول العربية والأمم المتحدة وكل العالم بأن يتعاونوا من أجل أطفال الشمال السوري وتركيا”، مشددة على أن الكبار والصغار في محافظات الشمال السوري يراقبون عن كثب أخبار المساعدات التي ستصل عن طريق معبر باب الهوى.

وكانت الطفلة روجينا قرنفل تتمنى منذ 3 سنوات أن تكون رئيسة دولة، وهي تقول الآن “لو قدر لي اليوم أن أكون رئيسة بلد، فإن أول ما سأقوم به هو بناء المدارس لتعليم الأطفال والمستشفيات لتأمين صحة جيدة لهم”.