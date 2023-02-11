بصلوات ومساعدات وتبرعات رسمية وشعبية.. انتفاضة عربية لدعم تركيا وسوريا عقب الزلزال

تحولت المساندة العربية، أمس الجمعة، إلى انتفاضة لدعم تركيا وسوريا، لمواجهة الزلزال الذي ضربهما الاثنين الماضي، عبر صلوات ودعوات ومساعدات وتبرعات رسمية وشعبية.

وتنوّع الدعم العربي رسميًّا وشعبيًّا، عبر أداء صلاة الغائب في مساجد كثير من الدول العربية، ودعوة الخطباء في صلاة الجمعة إلى نصرة تركيا وسوريا، بجانب تواصل المساعدات والتبرعات والنداءات العربية لغوث البلدين.

وجاءت صور الدعم العربي غير المسبوق على النحو التالي:

أولا: صلاة غائب ودعوات

أدى آلاف الأشخاص صلاة الغائب في مساجد دول عربية، أمس الجمعة، على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وتم ذلك في مساجد الضفة الغربية وقطاع غزة، والمسجد الأقصى بمدينة القدس، وجميع مساجد الإمارات والبحرين، والأردن، وأغلب مناطق لبنان ولاسيما العاصمة بيروت، وفي مدينة تعز اليمنية، ومدينة عفرين بشمال سوريا، ومسجد بن نابي في العاصمة الليبية طرابلس.

آلاف في رحاب المسجد #الأقصى المبارك يصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب #تركيا و #سوريا وراح ضحيته الآلاف pic.twitter.com/VZ3mvpK63a — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 10, 2023

كما دعا بندر بن عبد العزيز بليلة، ويوسف أبو اسنينة خطيبا المسجدين الحرام والأقصى، المسلمين إلى دعم تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال، داعين بالرحمة للموتى والشفاء للمصابين.

ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إلى المسارعة إلى إغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ثانيا: تبرعات رسمية وشعبية لا تتوقف

شهدت التبرعات العربية على المستوى الرسمي والشعبي تدفقا لافتا لدعم تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال.

وتبرع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وبلغ حجم التبرعات لحملة سند وعون القطرية، أمس الجمعة، 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي، لصالح المنكوبين بالزلزال في تركيا وسوريا.

كما أعلنت الجزائر، الجمعة، تخصيص مساعدات مالية بقيمة قدرها 30 مليون دولار لتركيا، و15 مليون دولار لسوريا؛ تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي السعودية، شارك مئات الآلاف في حملة تبرعات شعبية عبر منصة ساهم الحكومية لإغاثة سوريا وتركيا، بحصيلة بلغت نحو245 مليون ريالا (66 مليون دولار).

وفي الأردن، أعلنت الكنائس الكاثوليكية، تخصيص تبرعات قداسات يومي الأحد القادمين، لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي فلسطين، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري للأناضول، إن حصيلة التبرعات التي جُمعت من مساجد الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة بلغت نحو 3 ملايين و500 ألف شيكل (نحو مليون دولار).

تبرعات بمليون دولار بالضفة بعد صلاة الجمعة لمتضرري زلزال سوريا وتركيا تفاصيل: https://t.co/cXFXSmT1O1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 10, 2023

ثالثا: جسور إغاثة تتواصل

في هذا السياق، أعلنت الخارجية الأردنية، مساء الجمعة، إرسال مستشفى ميداني عسكري إلى قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وبدء إرسال قوافل برية إلى سوريا وتركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلدين.

وفي لبنان، أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، الجمعة، أن بلاده تعتزم إرسال بعثات إضافية إلى تركيا للمشاركة في أعمال الإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضربها.

ووصلت إلى تركيا، الجمعة، 3 طائرات إغاثية سعودية إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 5 وذلك ضمن جسر جوي سيرته المملكة للمساهمة في إغاثة المتضرري من الزلزال، إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويوم الخميس، وصلت إلى تركيا طائرتان إغاثيتان سعوديتان تقلان فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة و98 طنًّا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيواء وبطانيات بالإضافة إلى المواد الطبية، وفق ما ذكرته سابقا الوكالة.

تم جمع 51 مليون دولار للمتضررين في زلزال تركيا وسوريا. شكرا لاهلنا الاحرار الشرفاء في السعودية. لا فرق بيننا وبين اهلنا في الحجاز ونجد. ونعلم انكم قلباً وقالباً مع المتضررين في الشمال السوري والجنوب التركي. اللهم احفظهم من كل سوء وابعدهم من اصحاب السوء#امة_واحدة https://t.co/9970gYDamo — Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) February 10, 2023

وفي الكويت، أفادت وسائل إعلام منها وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، أن السبت سيشهد انطلاق حملة موسعة لجمع التبرعات لإغاثة المنكوبي بالزلزال تحت عنوان الكويت بجانبكم، بتوجيهات من القيادة السياسية، دون تفاصيل أكثر.

وفي أبوظبي، أعلن طيران الإمارات اعتزامه تسيير جسر جوي إنساني، لدعم جهود الإغاثة بتركيا.

وحتى مساء الخميس، أعلنت الإمارات تسيير 22 طائرة إغاثية تحمل 640 طنًّا من المساعدات منها 7 طائرات إلى سوريا و15 إلى تركيا على متنها فرق بحث وإنقاذ ومستشفى ميداني متنقل بكامل تجهيزاتها.

وفي سلطنة عمان، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف عبر تويتر الجمعة أن فريقها الوطني يواصل عمليات البحث والإنقاذ مع الفرق الدولية الأخرى، وتقديم العناية الطبية للمتضررين جراء الزلزال في تركيا.

ومنذ وقوع الزلزال وحتى الخميس، أعلنت 14 دولة عربية رسميا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر، ولبنان، والجزائر، والأردن، والبحرين، وليبيا، وتونس، وفلسطين، والعراق، وموريتانيا.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات فجر الاثنين، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.