مصرع 6 أشخاص جراء انهيار عقار في مصر (فيديو)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، الجمعة، جراء انهيار عقار مكون من 3 طوابق وتصدع آخر في محافظة البحيرة شمالي مصر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الحادث نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مخزن أسطوانات غير مرخص.

وقال هاني جميعة وكيل وزارة الصحة المصرية في محافظة البحيرة (شمال) “توفيت الحالة السادسة في حادث انهيار عقار بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة لسيدة تبلغ من العمر 80 عامًا، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ6 والمصابين لـ23”.

ووفق صحيفة أخبار اليوم (المملوكة للدولة) فإن اللواء محمد خلف مدير أمن محافظة البحيرة (شمالي مصر) تلقى بلاغًا باستغاثة أهالي المنطقة من سقوط عقار مأهول بالسكان، مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز.

وهرعت 18 سيارة إسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى دمنهور، لإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها شكلت فريقًا للتحقيق في الحادث.

وأضاف البيان “تبين من خلال معاينة وسؤال الجيران الملاصقين للعقار المنهار أن سبب الحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء قيام صاحب المخزن بتعبئتها”.

ووفق إعلام محلي، تم إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصًا على أرواح المواطنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مجلس الوزراء، في بيان، بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وجّه وزارة التضامن بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين جراء الحادث.