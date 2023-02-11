على أنقاض حلب.. بشار الأسد يظهر مبتسما خلال تفقده آثار الزلزال ويفجر غضب المنصات (فيديو)

أثارت زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الجمعة، إحدى المناطق التي تشهد عمليات إنقاذ في محافظة حلب، استياء المدونين على منصات التواصل الرقمية.

الاستياء جاء بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر بشار الأسد وهو يبتسم في ظرف وحدث أليمين، وذلك خلال تفقده المناطق التي تضررت من الزلزال.

زيارة الأسد أثارت ردودًا غاضبة بين المدونين وكتبت يمان عموري “تعجبك حالتنا هذه أليس كذلك؟! أشلاؤنا المُتناثرة. بيوتنا المُهدمة. ذرّيتنا المُشرّدة. أرزاقنا السائبة. لم تجد ما تفعله لهؤلاء المنكوبين سوى الضحك”.

تُعجبك حالتُنا هذه أليس كذلك؟!

أشلاؤنا المُتناثرة… بيوتنا المُهدمة… ذُرّيتُنا المُشرّدة… أرزاقنا السائبة… هي غاية أملك.

ولم تجد ما تفعله لهؤلاء المنكوبين سوى الضحك والشماتة، فلا شيء يشفي قلب نيرون، سوى شعبٍ ميت وأرضٍ خراب.#سوريا #بشار_الأسد pic.twitter.com/hVsIWWhyRm — Yaman Amouri (@YamanAmouri) February 10, 2023

وعلق زامر الغامدي “معقولة هذا رئيس دولة مات من شعبه الآلاف!”.

#بشار_الاسد

معقوله هذا رئيس دوله مات من شعبه الالاف !!

ان لم تستحِ فاصنع ما شئت ياعيب الشوم ،،،#زلزال_ترکیا_وسوريا 💔 pic.twitter.com/TM6vu4qKgs — زامر الغامدي ،،،،🖌 (@zamer00) February 10, 2023

وتساءل الدكتور منصور المالك “هل هم في مأتم شهداء وجرحى أو في حفلة عيد ميلاد؟”.

وعلق محمد ياسين “لقد خرج مبتسمًا للناس المنكوبة بعد الكارثة فهو قد اعتاد على ذلك. لسان حاله يقول: لقد وفّر زلزالكم عليّ الكثير من البراميل المتفجرة والحديد والبارود والكيماوي”.

لقد خرج مبسماً للناس المنكوبة بعد الكارثة فهو قد اعتاد على ذلك كمجرم

ولسان حاله يقول.. لقد وفّر زلزالكم عليّ الكثير من البراميل المتفجرة والحديد والبارود والكيماوي .#رفع_الأنقاض_لا_العقوبات #زلزال_سوريا #Help_Syria#بشار_الأسد #مجرم_حرب pic.twitter.com/ptPagGh92I — Mohammed yassin (@MohammetYassin) February 10, 2023

ودوّن حساب يدعى توفيق “بشار الأسد يضحك كالعادة ويتغنى بالإنسانية على دماء وأشلاء الشهداء”.

وغرد الناشط هادي العبدالله “اليوم الأسد قضاها عم يضحك وهو يزور على أساس ضحايا الزلزال بمناطقه”.

لأنو ما بهمه أي حدا من ضحايا الزلزال، ولأن حريص جداً على قتلنا وقهرنا، ولأنو ابن حرام .. اليوم المجرم الأسد قضاها عم يضحك وهو عم يزور ع أساس ضحايا الزلزال بمناطقو pic.twitter.com/vYykxovGwa — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) February 10, 2023

ودون الصحفي أحمد صالح “على أنقاضِ حلب.. بشار الأسد يظهر مبتسمًا فوق جراح المنكوبين بفعل زلزال سوريا تركيا”.

وتتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد أكثر من 5 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة أكثر من 25 ألفا، وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها إلى ملايين السكان في البلدين.

وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، وأعلنت الخوذ البيضاء أمس توقف أعمال البحث عن ناجين وبدء انتشال جثث العالقين.

وكان رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد قال للجزيرة مباشر مساء الجمعة، إن الأمم المتحدة لم تقدم أي مساعدات تذكر للمنكوبين بالزلزال في الشمال السوري، مؤكدًا أن الصليب الأحمر الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم معلومات مغلوطة للإعلام العربي والدولي عن سير عمليات الإنقاذ.