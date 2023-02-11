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على أنقاض حلب.. بشار الأسد يظهر مبتسما خلال تفقده آثار الزلزال ويفجر غضب المنصات (فيديو)

رئيس النظام السوري بشار الأسد (منصات التواصل)
11/2/2023-|آخر تحديث: 11/2/202304:14 PM (مكة المكرمة)

أثارت زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الجمعة، إحدى المناطق التي تشهد عمليات إنقاذ في محافظة حلب، استياء المدونين على منصات التواصل الرقمية.

الاستياء جاء بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر بشار الأسد وهو يبتسم في ظرف وحدث أليمين، وذلك خلال تفقده المناطق التي تضررت من الزلزال.

زيارة الأسد أثارت ردودًا غاضبة بين المدونين وكتبت يمان عموري “تعجبك حالتنا هذه أليس كذلك؟! أشلاؤنا المُتناثرة. بيوتنا المُهدمة. ذرّيتنا المُشرّدة. أرزاقنا السائبة. لم تجد ما تفعله لهؤلاء المنكوبين سوى الضحك”.

وعلق زامر الغامدي “معقولة هذا رئيس دولة مات من شعبه الآلاف!”.

وتساءل الدكتور منصور المالك “هل هم في مأتم شهداء وجرحى أو في حفلة عيد ميلاد؟”.

وعلق محمد ياسين “لقد خرج مبتسمًا للناس المنكوبة بعد الكارثة فهو قد اعتاد على ذلك. لسان حاله يقول: لقد وفّر زلزالكم عليّ الكثير من البراميل المتفجرة والحديد والبارود والكيماوي”.

ودوّن حساب يدعى توفيق “بشار الأسد يضحك كالعادة ويتغنى بالإنسانية على دماء وأشلاء الشهداء”.

وغرد الناشط هادي العبدالله “اليوم الأسد قضاها عم يضحك وهو يزور على أساس ضحايا الزلزال بمناطقه”.

ودون الصحفي أحمد صالح “على أنقاضِ حلب.. بشار الأسد يظهر مبتسمًا فوق جراح المنكوبين بفعل زلزال سوريا تركيا”.

وتتضاءل آمال العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد أكثر من 5 أيام من كارثة زلزال تركيا وسوريا، التي أودت بحياة أكثر من 25 ألفا، وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها إلى ملايين السكان في البلدين.

وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، وأعلنت الخوذ البيضاء أمس توقف أعمال البحث عن ناجين وبدء انتشال جثث العالقين.

وكان رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد قال للجزيرة مباشر مساء الجمعة، إن الأمم المتحدة لم تقدم أي مساعدات تذكر للمنكوبين بالزلزال في الشمال السوري، مؤكدًا أن الصليب الأحمر الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم معلومات مغلوطة للإعلام العربي والدولي عن سير عمليات الإنقاذ.

المصدر : الجزيرة مباشر