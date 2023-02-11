ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية الدهس بالقدس إلى ثلاثة مستوطنين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية الدهس بالقدس المحتلة التي وقعت أمس الجمعة إلى ثلاثة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح خلال عملية الدهس، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 3 أشخاص، مشيرة إلى أن الضحية الثالثة هو شقيق أحد القتلى.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس الجمعة، مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 5 بجروح في العملية التي نفذها الشهيد حسين قراقع من بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلة.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية الدهس التي وقعت أمس بالقدس إلى ثلاثة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 11, 2023

واستُشهد قراقع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، بعد عملية دهس في القدس المحتلة في محطة للحافلات بمستوطنة “رامون” المقامة على أراضي بلدتي “بيت أكسا” و”بيت حنينا”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، زوجة الشهيد قراقع وشقيقها بالإضافة إلى اثنين من أشقاء الشهيد، بعد دهم منزله في العيساوية.

وتزامنت عملية الدهم مع اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.