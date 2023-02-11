إنقاذ رضيع بعمر شهرين وأطفال بعد 128 ساعة تحت أنقاض الزلزال في تركيا (فيديو)

نجحت فرق الإغاثة في تركيا بعد جهود مكثفة من البحث والإنقاذ لليوم السابع على التوالي في إخراج ناجين من حطام المباني جرّاء كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الماضي.

وتمكنت فرق الإنقاذ في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا من انتشال 4 أشخاص بينهم طفل وهم أحياء من تحت الأنقاض، بعد 129 ساعة على الزلزال.

وبعد رصدها صوتا قادما من تحت أنقاض مبنى في قضاء نورداغي، كثفت الفرق جهودها في الموقع.

ونجحت الفرق في إخراج الأشخاص الأربعة وهم مصابون من تحت الأنقاض، ونُقلوا بسيارات إسعاف إلى المستشفى.





إنقاذ رجل وزوجته بعد 128 ساعة

وتمكنت فرق البحث التركية من إنقاذ رجل وزوجته بعد قضائهما 128 ساعة تحت ركام منزلهما المهدم بولاية أديامان، جرّاء الزلزال جنوبي تركيا.

وبعد أعمال البحث، تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مكان ناجيَين تحت ركام بناء مهدم من 8 طوابق.

وتمكنت الفرق من إنقاذ ضابط الصف في الجيش التركي عثمان غوربوز، وزوجته أمّ غوربوز.

كما انتشلت فرق الإنقاذ جثث الأطفال الثلاثة لعائلة غوربوز.

إنقاذ رضيع بعد 128 ساعة

كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 128 ساعة على الزلزال في ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وعقب رصدها صوتا قادما من تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في مدينة أنطاكيا بالولاية، كثفت الفرق جهودها في تلك النقطة.

ونجحت الفرق التابعة لبلدية ولاية قوجا إيلي في إنقاذ رضيع من تحت أنقاض المبنى.

ويُعتقد أن الرضيع يبلغ من العمر شهرين، وتم نقله إلى المستشفى بعد إخراجه من تحت الأنقاض.

إنقاذ طفلة بعد 122 ساعة

وتمكنت فرق البحث التركية من إنقاذ طفلة تبلغ عامين، بعد قضائها 122 ساعة تحت أنقاض منزلها المهدم جرّاء الزلزال بولاية هاطاي.

وبحسب وكالة الأناضول، باشرت طواقم الإنقاذ التابعة لقوات الدرك (الجندرمة) عملها بعد سماعها أنين الطفلة تحت الركام بقضاء أنطاكيا في هاطاي.

وتمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة آسيا، ليتم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية لها.

132. SAATTE 5 yaşındaki kızımız Şengül’e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye’de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. pic.twitter.com/6UT7zw41qN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2023

إنقاذ طفل بعد 128 ساعة

كما تمكنت فرق البحث التركية من إنقاذ طفل بعد قضائه 128 ساعة تحت ركام منزله المهدم جرّاء الزلزال بولاية هاطاي.

وبعد عمليات البحث عن ناجين تحت الركام، تمكنت فرق الإنقاذ بقضاء أنطاكيا في هاطاي من تحديد مكان أحد الناجين.

وكثفت طواقم الإنقاذ عملها لتتمكن من إنقاذ الطفل أردا جان أوفون (13 عاما)، ليتم نقله بعد إجراء الإسعافات الأولية إلى المستشفى.





إنقاذ امرأة بعد 120 ساعة

وتمكنت فرق الإنقاذ الأذربيجانية من إنقاذ امرأة بعد قضائها 120 ساعة تحت ركام منزلها المهدم جرّاء الزلزال في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب بيان وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية، تم إنقاذ فاطمة (50 عاما) في ولاية كهرمان مرعش.