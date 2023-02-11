20 مليون مواطن تضرروا.. أردوغان يعد بإعمار المدن المنكوبة خلال عام واحد (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية، وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال زيارته مخيما للمتضررين من الزلزال بولاية ديار بكر اليوم السبت “نعد شعبنا بأن ننجز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط”.

ووصف أردوغان -في كلمته بولاية ديار بكر- الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا بأنه أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

وأعلن أردوغان ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و848 وإنقاذ 80 ألفا و97 مصابا، وقال إن الزلزال تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر، وشعر به السكان على مساحة تبلغ ألف كيلومتر.

وأعلن تخصيص المساكن الجامعية للمتضررين من الزلزال، والانتقال إلى نظام التعليم عن بُعد في الجامعات بالمناطق المتضررة حتى الصيف القادم.

عاجل | رويترز عن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة: ما حدث في مركز الزلزال بتركيا هو أسوأ حدث تشهده المنطقة منذ 100 عام#الجزيرة_مباشر #تركيا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/GoTZIZebFQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

“كارثة كبرى”

وقال الرئيس التركي إنه تبين من خلال تفقد المناطق المنكوبة أنهم أمام كارثة كبرى، مشيرا إلى أن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال، وأن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن.

وأكد أن 160 ألف عامل يعملون في البحث والإنقاذ من داخل تركيا يواصلون العمل بالليل والنهار، وقال “قررنا تأجيل العديد من الإجراءات بضعة أشهر، من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية”.

وقال إن بعض ضعاف النفوس “استغلوا الكارثة في النهب والسلب وخطف البشر، ولهذا أعلنا حالة الطوارئ”، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ إجراء ضد مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة.

وشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته جميع الدول الشقيقة والصديقة على ما قدمته من دعم ومساندة لبلاده.