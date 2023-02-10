مظاهرة في معبر السلامة الحدودي تندد باستغلال النظام لمأساة الشعب السوري (فيديو)

تظاهر سوريون على معبر السلامة الحدودي، ونددوا بما قالوا إنه “استغلال النظام لمأساة الشعب السوري” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة واستغلال المساعدات الإنسانية.

وتعاني المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من أضرار كبيرة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا والمنطقة يوم الاثنين، بسبب نقص المعونات التي فاقمت الوضع المتردي أصلًا.

وهتف المتظاهرون وهم يحملون الأعلام، ونادوا بفتح المعبر لتوصيل المساعدات التي يحتاجها المتضررون، وسط برودة الشتاء وانعدام الخدمات الضرورية التي تعاني منها المنطقة حتى قبل وقوع الزلزال.

الأمل بدأ يتضاءل والبحث مستمر تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الزلزال.

مشاهد مرعبة من جنديرس في ريف عفرين شمالي #حلب، الخميس 9 شباط.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/E4eIhHpGBH — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 10, 2023

وذكرت إدارة معبر باب الهوى أن أقل من 1% من المساعدات التي وصلت إلى النظام السوري وتركيا قد وصلتها، وقالت إن المجتمع الدولي تأخر في إرسال المساعدات للشمال السوري بينما وصلت لمطارات النظام منذ اليوم الأول.

وقالت إدارة معبر باب الهوى للجزيرة مباشر، إنها تسلمت حتى الآن نحو 650 جثة لسوريين لقوا مصرعهم جراء الزلزال في تركيا.

#الهلال_الأحمر_القطري يدشن دخول المساعدات الإغاثية العاجلة إلى الداخل السوري بـ5 شاحنات محملة 35 طن من المواد العاجلة، بتمويل من #صندوق_قطر_للتنمية والتي تم نقلها عبر القوات الجوية الأميرية القطرية. للتبرع الالكتروني: https://t.co/9yxysOdZhO #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/g0h1pBToYR — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 9, 2023

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إنه لا يوجد مبرر لعدم دخول فرق دولية ومعدات إنقاذ إلى شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السوري للجزيرة مباشر، إن هناك 1800 مبنى مدمر بشكل كامل أو جزئي جراء الزلزال.

ووصلت قافلة إغاثة أممية إلى الشمال السوري اليوم الجمعة، كما عبرت قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إلى معبر باب الهوى.

وقال الهلال الأحمر القطري، إن 5 شحنات إغاثة وصلت إلى الداخل السوري، وقال مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا، إنه تم تخصيص مليون دولار من صندوق الاستجابة للكوارث لتقديم إغاثة عاجلة معظمها للداخل السوري.

#الهلال_الأحمر_القطري يخصص مليون دولار من صندوق الاستجابة للكوارث لتنفيذ إغاثة عاجلة لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا والشمال السوري مع إطلاق حملة جمع تبرعات بقيمة 10 ملايين $ لتوسيع نطاق التدخل الإغاثي في قطاعات الصحة والإيواء والتغذية والمياه والإصحاحhttps://t.co/9yxysOdZhO pic.twitter.com/AebZFloMTv — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 8, 2023

وأشار إلى أن شحنة سادسة من المواد الإغاثية ستصل إلى الداخل السوري خلال الـ48 ساعة المقبلة.