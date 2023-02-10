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مظاهرة في معبر السلامة الحدودي تندد باستغلال النظام لمأساة الشعب السوري (فيديو)

10/2/2023-|آخر تحديث: 10/2/202307:52 PM (مكة المكرمة)

تظاهر سوريون على معبر السلامة الحدودي، ونددوا بما قالوا إنه “استغلال النظام لمأساة الشعب السوري” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة واستغلال المساعدات الإنسانية.

وتعاني المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من أضرار كبيرة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا والمنطقة يوم الاثنين، بسبب نقص المعونات التي فاقمت الوضع المتردي أصلًا.

وهتف المتظاهرون وهم يحملون الأعلام، ونادوا بفتح المعبر لتوصيل المساعدات التي يحتاجها المتضررون، وسط برودة الشتاء وانعدام الخدمات الضرورية التي تعاني منها المنطقة حتى قبل وقوع الزلزال.

وذكرت إدارة معبر باب الهوى أن أقل من 1% من المساعدات التي وصلت إلى النظام السوري وتركيا قد وصلتها، وقالت إن المجتمع الدولي تأخر في إرسال المساعدات للشمال السوري بينما وصلت لمطارات النظام منذ اليوم الأول.

وقالت إدارة معبر باب الهوى للجزيرة مباشر، إنها تسلمت حتى الآن نحو 650 جثة لسوريين لقوا مصرعهم جراء الزلزال في تركيا.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إنه لا يوجد مبرر لعدم دخول فرق دولية ومعدات إنقاذ إلى شمال غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السوري للجزيرة مباشر، إن هناك 1800 مبنى مدمر بشكل كامل أو جزئي جراء الزلزال.

ووصلت قافلة إغاثة أممية إلى الشمال السوري اليوم الجمعة، كما عبرت قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة إلى معبر باب الهوى.

وقال الهلال الأحمر القطري، إن 5 شحنات إغاثة وصلت إلى الداخل السوري، وقال مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا، إنه تم تخصيص مليون دولار من صندوق الاستجابة للكوارث لتقديم إغاثة عاجلة معظمها للداخل السوري.

وأشار إلى أن شحنة سادسة من المواد الإغاثية ستصل إلى الداخل السوري خلال الـ48 ساعة المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر