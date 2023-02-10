من منطقة مركز الزلزال.. الجزيرة مباشر ترصد جهود الإغاثة والمساعدات في كهرمان مرعش (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد وصول مساعدات عديدة صباح اليوم الجمعة إلى جنوب تركيا الذي دمره الزلزال يوم الاثنين الماضي أودى بحياة الآلاف.

وأوضح مجاهد أن كميات من الأدوية والأغطية والطعام قد وصلت إلى جنوب تركيا، كما انتشرت خيام الإيواء بكثرة على أطراف كهرمان مرعش، وهي خيام مجهزة ومزودة بالطعام والشراب والمحروقات، وتوجد بها جميع مقومات الحياة الأساسية، من دورات مياه ومطابخ متنقلة، وخيام للأطباء والأدوية.

وأفاد أثناء جولة في منطقة بازارجيك -مركز الزلزال- التابعة لمدينة كهرمان مرعش قائلًا “غالبية من وصل للمخيمات هي الأسر التي نجا جميع أفرادها من الزلزال، بينما مَن فقد أحدًا من أهله لا يزال موجودًا مع فرق الإنقاذ في محيط المنزل المهدوم، من أجل محاولة دفن موتاهم أو مداواة جرحاهم إذا كانوا أحياءً”.

وأشار إلى جهود جمعية الهلال الأحمر التركية وهيئة الكوارث والطوارئ التركية في تجهيز ومساعدة سكان المخيم، وتوزيعهم على الخيام وفقًا لعنوان سكنهم، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي يجمعها الأفراد من أنحاء تركيا ويوصلونها إلى المخيم.

🟥 جنبًا إلى جنب مع متطوعينا، ما زلنا نأمل في مساعدة المحتاجين في مناطق الكوارث. سنضمد جراح هذه الكارثة العظيمة معًا. pic.twitter.com/gwSWdIOnRK — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) February 10, 2023

وانتهت فرق الإنقاذ من البحث تحت العديد من المباني في ولاية كلس وولاية أورفا اللتين ضربهما الزلزال، وانتقت للبحث في مدن أخرى، كما وجهت العديد من الجهود إلى إيواء ومساعدة المتضررين، حسبما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

🟥 يواصل متطوعونا المخلصون توزيع الطعام والشراب في العديد من النقاط التي ضربها الزلزال. pic.twitter.com/MlZnkIh49j — الهلال الأحمر التركي (@hilalahmartr) February 9, 2023

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة، وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات فجر الاثنين.

وأصاب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطية وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحصار كثير من الناس تحت الأنقاض.