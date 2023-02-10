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من منطقة مركز الزلزال.. الجزيرة مباشر ترصد جهود الإغاثة والمساعدات في كهرمان مرعش (فيديو)

10/2/2023-|آخر تحديث: 10/2/202304:05 PM (مكة المكرمة)

رصد مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد وصول مساعدات عديدة صباح اليوم الجمعة إلى جنوب تركيا الذي دمره الزلزال يوم الاثنين الماضي أودى بحياة الآلاف.

وأوضح مجاهد أن كميات من الأدوية والأغطية والطعام قد وصلت إلى جنوب تركيا، كما انتشرت خيام الإيواء بكثرة على أطراف كهرمان مرعش، وهي خيام مجهزة ومزودة بالطعام والشراب والمحروقات، وتوجد بها جميع مقومات الحياة الأساسية، من دورات مياه ومطابخ متنقلة، وخيام للأطباء والأدوية.

وأفاد أثناء جولة في منطقة بازارجيك -مركز الزلزال- التابعة لمدينة كهرمان مرعش قائلًا “غالبية من وصل للمخيمات هي الأسر التي نجا جميع أفرادها من الزلزال، بينما مَن فقد أحدًا من أهله لا يزال موجودًا مع فرق الإنقاذ في محيط المنزل المهدوم، من أجل محاولة دفن موتاهم أو مداواة جرحاهم إذا كانوا أحياءً”.

وأشار إلى جهود جمعية الهلال الأحمر التركية وهيئة الكوارث والطوارئ التركية في تجهيز ومساعدة سكان المخيم، وتوزيعهم على الخيام وفقًا لعنوان سكنهم، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي يجمعها الأفراد من أنحاء تركيا ويوصلونها إلى المخيم.

وانتهت فرق الإنقاذ من البحث تحت العديد من المباني في ولاية كلس وولاية أورفا اللتين ضربهما الزلزال، وانتقت للبحث في مدن أخرى، كما وجهت العديد من الجهود إلى إيواء ومساعدة المتضررين، حسبما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة، وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات فجر الاثنين.

وأصاب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطية وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحصار كثير من الناس تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر