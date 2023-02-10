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مراسل الجزيرة مباشر: لم تدخل أي مساعدات أممية الشمال السوري باستثناء 4 شاحنات قطرية (فيديو)

Aftermath of an earthquake in Jableh
مواطنون من مدينة جبلة في الشمال السوري يتجمعون داخل أحد المساجد في انتظار وصول المساعدات الأجنبية (رويترز)
10/2/2023-|آخر تحديث: 10/2/202310:48 AM (مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة مباشر في الشمال السوري إنه لم تدخل أي مساعدات أممية مناطق الشمال السوري، عكس ما يتم تداوله في بعض الجهات الرسمية والإعلامية الأجنبية.

وأضاف مراسل الجزيرة، الذي كان يتحدث من بين أنقاض قرية “بسنيا” المدمرة، “نحن من هنا نوضح أنه لم تصل أي مساعدات أجنبية إلى المواطنين المتضررين من الزلزال شمال غربي سوريا”.

وتابع قائلًا “إن كل ما دخل حتى الآن هو عبارة عن 4 شاحنات قطرية عبر معبر باب السلام محملة بمساعدات غذائية وطبية وصلت يوم الخميس لمدينة غازي عنتاب التركية عبر الخطوط القطرية”.

وأوضح المراسل أن ما أثير حول دخول مساعدات جديدة عبر معبر باب الهوى موجهة للمواطنين السوريين المتضررين من الزلزال غير صحيح، مؤكدًا وجود شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية معدة قبل الزلزال ضمن برنامج الغذاء العالمي المتفق عليه بين روسيا وتركيا.

وقال إن كل ما وصل إلى الشمال السوري هو مساعدات وتبرعات فردية داخلية وخارجية، ولا علاقة لها بالمساعدات الأممية أو الدولية الموجهة إلى الشعب السوري المتضرر من الزلزال.

وتسبب زلزال الاثنين الماضي في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في تركيا وسوريا؛ مما أسفر عن مصرع أكثر من 21 ألف شخص وإصابة نحو 80 ألفًا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور 4 أيام على وقوعه.

وقد نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة، وفي سوريا المجاورة رغم مرور أكثر من 100 ساعة على كارثة الزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر