مراسل الجزيرة مباشر: لم تدخل أي مساعدات أممية الشمال السوري باستثناء 4 شاحنات قطرية (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في الشمال السوري إنه لم تدخل أي مساعدات أممية مناطق الشمال السوري، عكس ما يتم تداوله في بعض الجهات الرسمية والإعلامية الأجنبية.

وأضاف مراسل الجزيرة، الذي كان يتحدث من بين أنقاض قرية “بسنيا” المدمرة، “نحن من هنا نوضح أنه لم تصل أي مساعدات أجنبية إلى المواطنين المتضررين من الزلزال شمال غربي سوريا”.

وتابع قائلًا “إن كل ما دخل حتى الآن هو عبارة عن 4 شاحنات قطرية عبر معبر باب السلام محملة بمساعدات غذائية وطبية وصلت يوم الخميس لمدينة غازي عنتاب التركية عبر الخطوط القطرية”.

"حتى هذه اللحظة لم تدخل أي مساعدات سوى 4 شاحنات قطرية.. وهنا تحت هذه الأنقاض يوجد طفلة عمرها 6 سنوات.. أُنهك الدفاع المدني بشكل كامل" مراسل الجزيرة مباشر بين أنقاض قرية #بسنيا المدمرة في ريف #إدلب السورية#زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/DaMsrTEyLI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2023

وأوضح المراسل أن ما أثير حول دخول مساعدات جديدة عبر معبر باب الهوى موجهة للمواطنين السوريين المتضررين من الزلزال غير صحيح، مؤكدًا وجود شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية معدة قبل الزلزال ضمن برنامج الغذاء العالمي المتفق عليه بين روسيا وتركيا.

وقال إن كل ما وصل إلى الشمال السوري هو مساعدات وتبرعات فردية داخلية وخارجية، ولا علاقة لها بالمساعدات الأممية أو الدولية الموجهة إلى الشعب السوري المتضرر من الزلزال.

وتسبب زلزال الاثنين الماضي في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في تركيا وسوريا؛ مما أسفر عن مصرع أكثر من 21 ألف شخص وإصابة نحو 80 ألفًا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور 4 أيام على وقوعه.

وقد نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة، وفي سوريا المجاورة رغم مرور أكثر من 100 ساعة على كارثة الزلزال.