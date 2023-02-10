كيف أسهمت فرق الإنقاذ الأجنبية في مواجهة آثار زلزال تركيا؟ (فيديو)

تتوافد إلى تركيا فرق البحث والإنقاذ من دول عديدة، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب 10 ولايات تركية فجر الاثنين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن مئات آلاف الأشخاص يشاركون في عمليات إغاثة المتضررين من كارثة الزلازل جنوبي البلاد.

وفي حصيلة ترتفع كل دقائق، وصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 17674 قتيلًا وأكثر من 72 ألف مصاب، وفي عموم سوريا وصل عدد الضحايا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.

وفيما يلي أبرز جهود الفرق الأجنبية في الإغاثة:

الصين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، أن فريقًا من 82 شخصًا وصل إلى مطار أضنة صباح الأربعاء.

وأضاف أن الفريق الذي وصل تركيا يحمل مستلزمات طبية ومعدات أخرى يتجاوز وزنها 20 طنًا.

وأكد نينغ أن العديد من الفرق الصينية ستتوجه في وقت لاحق إلى تركيا للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

أوكرانيا

وصل إلى مطار أتاتورك المشترك لولايتي تشورلو وتكيرداغ، فريق أوكراني مكون من 35 عنصرًا، ثم انتقل الفريق إلى مطار أضنة بحسب وكالة الأناضول.

روسيا

أعلنت روسيا عزمها إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 50 عنصرًا إلى جانب 11 طبيبًا.

وكانت روسيا أرسلت فريقًا يوم 6 فبراير/شباط الجاري مكونًا من 100 عنصر.

أرمينيا

شاركت أرمينيا أيضًا في عمليات البحث والإنقاذ، من خلال فريق يضم 57 عنصرًا.

ألبانيا

أرسلت ألبانيا فريقًا مؤلفًا من 20 عنصرًا.

بنغلاديش

أرسلت بنغلاديش فريق إغاثة مكونًا من 60 عنصرًا.

الولايات المتحدة

وصل إلى قاعدة إينجرليك العسكرية في ولاية قونية، فريق من الولايات المتحدة الأمريكية مكونًا من 159 عنصرًا.

وسيتولى الفريق مهام البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية للمتضررين.

المجر

أعلنت المجر إرسال 7 فرق بحث وإنقاذ مكونة من 156 عنصرًا و28 كلبًا بوليسيًا للمساهمة في أعمال الانتشال.

إسبانيا

وصلت فجر الخميس، إلى مطار إسطنبول طائرة تحمل فريق إنقاذ إسباني مكونًا من 46 عنصرًا.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الفريق انتقل إلى مطار أتاتورك، وتوجه منه عبر طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية إلى ولاية أدي يامان.

السلفادور

أرسلت السلفادور فريق بحث وإنقاذ مكون من ما يزيد عن 100 شخص إلى تركيا وسوريا.

ونشر رئيس السلفادور نجيب بقيلة تغريدة باللغة التركية قال فيها: “نحن في الطريق”، وأرفقها بصور للفريق وهم يصعدون إلى طائرة ومعهم كلاب بوليسية.​​​​​​​

المكسيك

وصل فريق إنقاذ مكون من 150 فردًا من المكسيك الخميس، للمشاركة في عمليات الإنقاذ الجارية في منطقة الزلازل جنوبي تركيا.

وبدأ الفريق المكسيكي المجهز بشكل كامل والمزود بكلاب مؤهلة للبحث والإنقاذ على الفور بأعماله في ولاية أدي يامان.

ويحاول الفريق بمساعدة الكلاب الوصول إلى الناس تحت الأنقاض في مواقع مختلفة.

ليبيا

أرسلت حكومة الوحدة الوطنية فريقًا جديدًا مكونًا من 14 عنصرًا من مركز طب الطوارئ والدعم، حيث وصلوا إلى مطار أضنة في تركيا.

ويضم الفريق عددًا من الأطباء والمسعفين وفنيي العناية والتخدير مجهزين بالمعدات اللازمة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

كوريا الجنوبية

أرسلت كوريا الجنوبية إلى تركيا فريقًا مكونًا من 118 شخصًا بهدف المساعدة في أعمال البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر.

وأنقذت طواقم كوريا الجنوبية، الخميس، طفلًا سوريًا من تحت أنقاض مبنى في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن الطواقم الكورية أنقذت الطفل عبد السلام (11 عامًا) من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بعد مرور 73 ساعة على وقوع الزلزال.

بلجيكا

قالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، إنه سيتم تشغيل المستشفى الميداني ابتداء من 16 فبراير/شباط الجاري على أبعد تقدير.

وأضافت أن بلجيكا سترسل مستشفى ميدانيًا يمكنه علاج أكثر من 100 شخص يوميًا، على أن يبقى في المناطق المتضررة من الزلزال لأسابيع عدة.

وذكرت أن فريق الكشف الخاص بتحديد مكان المستشفى الميداني سيغادر اليوم البلاد إلى تركيا لتحديد موقع المستشفى، على أن يغادر الفريق الطبي إلى تركيا في 11 فبراير الجاري.

الاتحاد الأوربي

أعلن الاتحاد الأوربي، الثلاثاء، حشده أكثر من 30 فريق إنقاذ إلى تركيا للمساهمة في عمليات إنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وقال متحدث المفوضية الأوربية إريك مامر، في إفادة صحفية، إن الاتحاد يحشد أكثر من 30 فريقًا للمشاركة في عمليات الإنقاذ وعلاج المصابين.

وأوضح أن بعض الفرق طبية وأخرى متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى 70 كلبًا مدربًا على الكشف عن أماكن المفقودين.

وأشار مامر إلى أن الفرق مشكلة من 19 دولة عضو في الاتحاد، إضافة إلى الجبل الأسود وألبانيا.

وأكد أن 11 فريقًا موجود بالفعل على الأرض، في حين أن البعض الآخر “يصلون بشكل تدريجي” إلى تركيا.

باكستان

أرسلت باكستان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إغاثية إلى تركيا في إطار التضامن معها عقب الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الباكستانية، الثلاثاء، بإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 50 شخصًا، و25 طنًا من المواد الإغاثية عبر طائرة للخطوط الجوية الباكستانية.

الأردن

أرسل الأردن فريق إنقاذ يضم 99 منقذًا من فريق البحث والإنقاذ الدولي، و5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، بناء على توجيه ملكي لمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل في سوريا وتركيا.

هونغ كونغ

أرسل إقليم هونغ كونغ ذاتي الحكم في الصين، طاقم إنقاذ يضم 59 فردًا إلى تركيا، للمساعدة بجهود الإغاثة في المناطق المنكوبة إثر الزلازل جنوبي البلاد.

ويضم الفريق 49 عنصرًا من العاملين في البحث والإنقاذ، والبقية (10 أفراد) من قطاع الصحة والأمن.

أذربيجان

أنقذت فرق البحث والإنقاذ الأذرية 37 شخصًا بينهم 8 أطفال كانوا عالقين تحت أنقاض المباني في ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال جنوبي تركيا.

وأرسلت أذربيجان 725 فردًا إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر.

الجزائر

وصلت فرق من الدفاع المدني الجزائري إلى تركيا وسوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وأظهر فيديو تمكن الفريق الجزائري من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض.

لبنان

أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين أن بلاده أرسلت فريقًا من 72 شخصًا من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والصليب الأحمر إلى تركيا للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.