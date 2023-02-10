كان يقرأ آيات من سورة البقرة.. إنقاذ ضابط تركي من تحت الأنقاض بعد 103 ساعات من الزلزال (فيديو)

انتشلت فرق الإنقاذ التركية ضابطًا من تحت ركام مبنى انهار جراء الزلزال في ولاية كهرمان مرعش، وذلك بعد 103 ساعات من وقوع الزلزال قضاها تحت قضاها الأنقاض، وكان الشاب يقرأ آيات من القرآن.

ونجا التركي عثمان فرات (47 عامًا) بعد وصول فرق الإنقاذ إلى المبنى السكني الذي كان موجودًا فيه بأحد المناطق في كهرمان مرعش، مركز الزلزال الذي دمر 10 محافظات تركية.

وفي اليوم الخامس من الزلزال، سمع صوت من حطام المبنى أثناء جهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها الفرق التابعة للشرطة في المنطقة، وسرعان ما بحث رجال الإنقاذ عن مصدر الصوت وتم سحب “الرقيب الخبير” التركي عثمان فرات.

وعند حضور فرق الإنقاذ صدح صوت عثمان بآيات من سورة البقرة، وبدا الشاب التركي متعبا وواهنا، وأخذ رجال الإنقاذ بيديه ورأسه وهم يرددون معه آيات سورة البقرة التي كان يتلوها.

وكان فرات قد حوصر تحت المبنى المنهار جراء الزلزال، وظل هناك مدة 103 ساعات، ثم نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا فجر يوم الاثنين.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات فجر يوم الاثنين، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات من الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.