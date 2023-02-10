قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية وتعتقل زوجة منفذ عملية الدهس في القدس (فيديو)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، اليوم الجمعة، حي العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت زوجة الشهيد حسين خالد قراقع منفذ عملية الدهس في القدس الشرقية.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق عن مقتل إسرائيليين أحدهما طفل وإصابة 5 آخرين بجروح جرّاء عملية “دهس” بسيارة في محطة حافلات في القدس الشرقية تم بعدها “تحييد” السائق.

وأوردت الوكالة الفلسطينية أن منفذ عملية الدهس التي تمت في حي “راموت” الاستيطاني في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة هو حسين قراقع، من حي العيساوية في القدس الشرقية ويبلغ من العمر 31 عامًا.

🔴 عملية دعــس في القدس المحتلة ومــقتل مستوطنين من الاحتــلال .. هذا ما حدث 👇

##شعفاط #فلسطين pic.twitter.com/g08OqDCbt9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2023

وإثر عملية الدهس، شهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين الذين تصدّوا لاقتحام البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة صوب المواطنين.

وأضافت الوكالة أن اندلاع المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين ووحدات جيش الاحتلال و”الشاباك”، جاء رفضًا لاقتحام منزل الشهيد حسين قراقع واعتقال زوجته ووالده وشقيقه.

📹 فيديو| قوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة صوب منازل الأهالي في بلدة العيساوية بالقدس pic.twitter.com/8W4VXLMe0d — بوابة الهدف (@hadafps) February 10, 2023

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه “قرر اتخاذ إجراءات فورية لإغلاق منزل منفذ عملية الدهس وهدمه”، فيما جدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير رغبته في تطبيق عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات التي تستهدف المستوطنين الإسرائيليين.