فايننشال تايمز تعين أول محررة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

أعلنت صحيفة “فايننشال تايمز” تعيين مادهوميتا مورغيا كأول محررة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث ستضطلع بمهمة تغطية قصص الذكاء الاصطناعي والكتابة في القضايا المتصلة بعالم المال والأعمال والسياسة والعلوم التي تعتمد كليا أو جزئيا على الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الصحيفة الدولية في بيان لها، أن مادهوميتا ستعمل إلى جانب محرر أخبار التكنولوجيا، مراد أحمد لتطوير التغطية في هذا المجال وتقديم الخبرة للمراسلين الذين يواجهون بشكل متزايد قصصًا حول دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جوهرية على حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وقالت رولا خلف، المحررة في الصحيفة “الذكاء الاصطناعي هو تقنية شاملة تتطلب تركيزًا فريدًا، وفايننشال تايمز في وضع جيد لتقديم تحليل موثوق به حول تطورات الذكاء الاصطناعي وآثاره على الأعمال والمجتمع”.

وأضافت أن مادهوميتا مورغيا صحفية بارزة تتمتع بسجل حافل من القصص ذات التأثير الكبير في قطاع التكنولوجيا.

Very excited to start this global role at a time when a story I’ve worked on for a while has leapt into the mainstream imagination. Promise it’s just a coincidence that it comes in this week of AI one-upmanship.. https://t.co/vMLJpvR893

من جهتها قالت مادهوميتا “أنا متحمسة للغاية للقيام بهذا الدور في مثل هذا الوقت الرائع في تطوير الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع.. آمل أن أتمكن من صياغة تقارير جيدة وتقديم تغطية رائدة عالميًا لهذه التكنولوجيا التي أثرت وستؤثرعلى حياتنا جميعًا”.

وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل العاملين في تغطية قصص قطاع التكنولوجيا، حيث رحبوا بهذا القرار الذي وصفوه بـ”الخطوة النوعية” موجهين التهنئة لمادهوميتا مورغيا على تولي المنصب الجديد.

ويغزو الذكاء الاصطناعي العالم ببطء؛ حيث تنقل الروبوتات الطائرة الطعام، وتُنظّف المكانس الآلية المنازل، وتُنشئ المساعدات الافتراضية المكالمات، وتُصمم الروبوتات الأعمال الفنية.

وتتجاوز إمكانات هذه التكنولوجيا الاستخدام المنزلي أو الشخصي، حيث يخطو الذكاء الاصطناعي خطوات كبيرة في تطوير عالم الأعمال.

وتشير أحدث التقديرات إلى أن شات جي بي تي (ChatGPT)، روبوت الدردشة الشهير من أوبن إيه آي (OpenAI)، قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد شهرين فقط من إطلاقه، مما يجعله تطبيق المستهلك الأسرع نموا في التاريخ، وفقا لرويترز.

