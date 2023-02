“الكويت بجانبكم”.. إطلاق حملة تبرعات عبر التلفزيون الرسمي لإغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إطلاق حملة إغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بدءًا من غد السبت تحت عنوان “الكويت بجانبكم”، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الدور الإنساني لدولة الكويت للمساعدة في هذه الكارثة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والظروف الصعبة التي يمر بها البلدان.

كما تبرعت الكويت، أمس الخميس، بمبلغ 30 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في تركيا وسوريا.

وأقلعت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الكويتية صباح أمس متجهتين إلى تركيا وعلى متنهما 80 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية لمتضرري الزلزال.

وأوضحت وزارة الدفاع أن أولى الرحلات الإغاثية الكويتية انطلقت في اليوم الأول للزلزال، الاثنين الماضي، بإقلاع طائرتين عسكريتين محملتين بفرق إنقاذ من قوة الإطفاء العام و8 أطنان من المواد الإغاثية.

ومنذ اللحظة الأولى تضافرت جهود بلدان عديدة، عربية وأجنبية بالإضافة إلى المنظمات الدولية لمساعدة الشعب التركي والسوري، وإمداد يد العون إلى الحكومة التركية والدفاع المدني في مناطق المعارضة السورية.

وعبرت أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى شمال سوريا، أمس الخميس، من تركيا عبر معبر باب الهوى، وضمّت القافلة 6 شاحنات محملة بمعدات إيواء، ومواد إغاثة أخرى.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، صباح اليوم، أنه في طريقه إلى سوريا لدعمها وتقديم مساعدات بعد تعرضها لزلزال قوي الاثنين الماضي أودى بحياة الآلاف، في حين وصلت قافلة إغاثة ثانية تابعة للأمم المتحدة إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى، وتوجهت شاحنات الإغاثة إلى المناطق المنكوبة في الداخل السوري.

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2023