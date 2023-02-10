زلزال تركيا.. طائرات عسكرية تنقل الجرحى من وسط الثلوج في المناطق المنكوبة إلى المستشفيات (فيديو)

تتواصل عمليات الإنقاذ في مختلف المناطق المتضررة، ونقل رجال الإنقاذ، الجمعة، المصابين في القرى والجبال المكسية بالثلوج في أدي يامان بواسطة المروحيات إلى المستشفيات.

ونقلت طائرة عسكرية 46 مصابًا من ولاية أدي يامان إلى إزمير لتقديم الرعاية الصحية لهم، وخصصت الرئاسة إحدى طائراتها للمساعدة في نقل المصابين وتقديم الدعم لمنكوبي الزلازل المدمر الذي ضرب فجر الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا.

وعقب وصول الطائرتين إلى إزمير وأنقرة نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والموادّ إلى منطقة الزلازل، فيما تواصل السلطات نقل المصابين من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى.

وأفاد مراسل الأناضول فجر الجمعة بأن طائرات الرئاسة نقلت 14 مصابًا من ولاية غازي عنتاب، لتقديم الرعاية الصحية لهم في أنقرة.

الجيش التركي ينشئ قاعدة للدعم اللوجستي في ولاية #هطاي، بهدف تسريع إيصال المساعدات إلى ضحايا كارثة #الزلازل https://t.co/r7JhkeYfuf pic.twitter.com/mPVprXRHOV — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2023

في السياق نفسه قال وزير الدفاع التركي إن وزارته حشدت طائرات القوات المسلحة كافة لنقل الأفراد والموادّ إلى منطقة الزلازل.

وأوضح الخميس “حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والموادّ إلى منطقة الزلزال، وننفّذ أكثر من 500 طلعة جوية”. وأشار إلى أن “أكثر من 4000 عسكري يعملون حالياً في جهود البحث والإنقاذ بولاية هاطاي.

ولفت إلى تخصيص مروحيات من طراز “جي إتش 47” لنقل مستشفى ميداني قادم من الولايات المتحدة إلى ولاية هاطاي، وسيدخل الخدمة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأكد وزير الدفاع التركي فتح الثكنات والمنشآت كافة في مناطق الزلازل أمام المتضررين.

وبيّن أنهم نقلوا إلى مناطق الزلازل مطابخ وأفراناً ميدانية وخياماً مضادة للبرد ومولدات كانت مخصَّصة لاستخدامها في الحرب، مضيفاً: “كذلك وزّعنا جميع أنواع الملابس والأشياء التي تشبه البطانيات المقاومة للبرد على ضحايا الزلزال”.

وصرّح بأنهم يوزّعون طعامًا ساخنًا على 40 ألف شخص يوميًا عبر التدابير التي اتخذوها.