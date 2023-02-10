خطيب الحرم المكي يدعو لغوث متضرري زلزال تركيا وسوريا.. وصلاة الغائب على الضحايا في الأقصى ودول عدة (فيديو)

دعا خطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة اليوم، إلى غوث المتضررين من زلزال تركيا وسوريا، وطلب من الله عزّ وجلّ الرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين.

وخصص إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة جزءًا من الخطبة للزلزال، تزامنًا مع الفاجعة التي يعيشها المسلمون في جنوب تركيا وشمال سوريا منذ فجر الاثنين الماضي، والتي حصدت أرواح أزيد من 21 ألفًا.

وقال الشيخ بندر بليلة، في خطبته، إن “زلزلة الأرض مدعاةٌ لزلزلة القلب وإيقاظه”.

#المسجد_الحرام | الشيخ بندر بليلة: زلزلة الأرض مدعاةٌ لزلزلة القلب وإيقاظه.. فحينما فجع الناس بما حصل في بعض ديار المسلمين من الزلازل المدمرة؛ يجب أن نعتبر ونتفكر، مع واجب الدعاء لهم، والمشاركة في الخير بمساعدة المصابين منهم من خلال الجهات الرسمية. #يوم_الجمعة #قناة_القرآن_الكريم pic.twitter.com/75nxPsv7Fe — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) February 10, 2023

ودعا الشيخ المسلمين إلى التفكر، قائلًا “حينما فُجع الناس بما حصل في بعض ديار المسلمين من الزلازل المدمرة؛ يجب أن نعتبر ونتفكر”.

وشدد خطيب الحرم الشريف على واجب الدعاء لهم والمشاركة في الخير بمساعدة المصابين منهم من خلال الجهات الرسمية.

صلاة الغائب في الأقصى

وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 70 ألف مصلٍّ أدوا اليوم صلاة الجمعة وصلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، في الأقصى المبارك.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة، ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وأدى آلاف في مساجد الضفة الغربية صلاة الغائب على ضحايا الزلزال وتبع ذلك جمع تبرعات بتنظيم من وزارة الأوقاف الفلسطينية.

دول عربية

وأدى آلاف المواطنين صلاة الغائب في مساجد دول عربية، الجمعة، على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي الإمارات أدى المصلون بعد صلاة الجمعة في جميع مساجد البلاد، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا.

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وتلتها دعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين، وفق ما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، في بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/YkZzPqAkEg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 10, 2023

أما في الأردن فقد شهدت جميع المساجد عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق توجيه سابق من وزارة الأوقاف بالبلاد صادر الخميس.

وفي لبنان، شارك مئات في صلاة الغائب في مساجد بمختلف المناطق بينها العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا، وفق مراسل الأناضول.

وفي اليمن، أدى مئات اليمنيين، الجمعة، في مدينة تعز بجنوب غرب البلاد صلاة الغائب على أرواح من قضوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

الهبة العربية

ومنذ وقوع الزلزال حتى الخميس، أعلنت 14 دولة عربية رسميا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، وفق بيانات رسمية.

وهذه الدول هي السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، ومصر، ولبنان، والجزائر، والأردن، والبحرين، وليبيا، وتونس، وفلسطين، والعراق، وموريتانيا.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تتصاعد مع مرور الدقائق إلى 18342 قتيلًا وأكثر من 74 ألف مصاب في تركيا، وفي عموما سوريا إلى 3377 قتيلا وما يزيد على 5 آلاف جريح.

وامتدت آثار كارثة الزلزال إلى ملايين السكان في البلدين، وتضاعفت المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.