بعضهم وصف بأنه “معجزة”.. إنقاذ أحياء بعد مضي 100 ساعة من كارثة الزلزال (فيديو)

تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة في تركيا وسوريا عملها بعد 4 أيام من وقوع الزلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في بحث حثيث عن ناجين من الكارثة، مع تضاؤل الآمال في العثور على أحياء.

وفي تركيا تواصل فرق الإغاثة بولاية هاطاي بعد مضي 100 ساعة، عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الاثنين، وأودى بأرواح الآلاف في تركيا وسوريا.

واستعانت فرق الإنقاذ التركية، بأجهزة السمع والكاميرات الحرارية في تتبع العالقين تحت ركام المباني المدمّرة.





عمليات إنقاذ “معجزة”

وفي عمليات إنقاذ وصف بعضها بأنه “معجزة” تم انتشال المزيد من الناجين من بينهم أطفال، في ولايات هاطاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوبي تركيا، وهي 3 من 10 ولايات ضربها الزلزال.

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال طفلة على قيد الحياة في هاطاي بعد 96 ساعة تحت الأنقاض، وإنقاذ فتاة من تحت الأنقاض بعد 4 أيام من وقوع الزلزال، وإنقاذ فتى في كهرمان مرعش بعد 99 ساعة تحت الأنقاض.

كما أنقذت فرق الإغاثة والنجدة شابًّا تركيًّا من تحت الأنقاض في ولاية غازي عنتاب بعد مضي 94 ساعة على كارثة الزلازل جنوبي البلاد، من تحت أنقاض مبنى منهار، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.





إنقاذ فتاة سورية

وأنقذت فرق الإغاثة والنجدة، فتاة سورية عمرها 26 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، مركز كارثة الزلازل جنوبي تركيا، بعد مضي 96 ساعة.

واستمرت عملية إنقاذ الشابة 14 ساعة في المبنى المنهار، ونقلت الشابة السورية بعد إخراجها مصابة إلى المستشفى للعلاج.

وفي عملية إنقاذ وصفت بأنها “معجزة” تمكنت فرق البحث في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا من إنقاذ شاب بعد مضي 96 ساعة على حدوث الزلزال.





وأسفرت جهود البحث، فجر اليوم الجمعة، عن إنقاذ شاب تركي من تحت أنقاض مبنى منهار، وتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وما زالت فرق البحث تواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا يوم الاثنين الماضي.





وفجر يوم الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات من الهزات الارتدادية العنيفة؛ مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.