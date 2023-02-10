خلال بث حي.. الجزيرة مباشر تنقل لحظة إنقاذ طفلة تركية قضت أكثر من 4 أيام تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

وثّقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة إخراج طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش التركية في خامس أيام جهود الإغاثة، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين مخلفًا آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى.

ووثقت الكاميرا عمليات الإنقاذ لحظة بلحظة، حيث انتبهت فرق الإنقاذ التركية لوجود طفلة تدعى عائشة وهي حيّة تحت الركام، وصبوا جهودهم على إنقاذها.

وطالبت فرق الإنقاذ من المحيطين بالمبنى، الابتعاد ونظّمت سلسلة من الرجال أمام الفوهة التي حفرتها في المبنى حتى تتم عملية نقل الطفلة إلى سيارة الإسعاف.

وظلت الطفلة عائشة تحت الركام أكثر من 4 أيام منذ أن دمر الزلزال مدنًا تركية وسورية، ولم تُصب الطفلة إلا في قدمها التي علقت بكتل خرسانية طوال هذه المدة.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن غالبية المباني التي لم تسقط مع الزلزال الأول، أصبحت بها تصدعات شديدة جدًّا تجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة، وقد سقط بعضها بالفعل في الهزات الارتدادية التي تلت الزلزال.

لذلك يعمل رجال الإنقاذ بشكل سريع على رفع الكتل الخرسانية لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الذين ما زالوا على قيد الحياة، وهي عملية حساسة تتطلب الكثير من التركيز والجهد وتضافر الجهود.

ويواصل الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، حصد آلاف الأرواح في ظل تضاؤل فرص الحصول على ناجين تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.