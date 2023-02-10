بعدما جهّز لهم قبورًا.. فرحة مسن سوري عند علمه بانتشال ابنه وأحفاده من تحت الأنقاض (فيديو)

اغرورقت عينا مسن سوري وغالبته الدموع وهو يسمع أخبارًا غير متوقعة عن نجاة ابنه وأحفاده من الموت بعد أن قضوا أكثر من 80 ساعة تحت الأنقاض، حتى تمكن رجال الخودات البيضاء من إنقاذهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمسن وهو يغالب دموعه عند سماعه للخبر، وأحد الأشخاص يؤكد له “يا حجي الحمد لله على سلامتهم عايشين عايشين”، ليرد عليه “والله ما ني مصدق”.

وفي مقطع آخر من الفيديو المتداول، قال المسن في طريقه للقاء ابنه وأحفاده “أقسم بالله إني جهزت لهم القبور”، ظنًا منه أنهم قضوا جميعًا في الزلزال.

وفي المستشفى كان اللقاء مؤثرًا بين المسن وابنه المصاب وأحفاده الثلاثة الذين كانوا يتلقون الإسعافات الأولية جراء البرد والحصار تحت الركام، وظل طوال اللقاء يردد “حمدًا لله يا رب”.

وكان الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قد طال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة في الشمال، وشعر به سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق، وبعض المناطق في مصر.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تزيد مع مرور الدقائق إلى 17134 قتيلًا وأكثر من 70 ألف مصاب في تركيا، وفي عموم سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.