الجزيرة مباشر ترصد دخول المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا عبر معبر باب السلامة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة عبور المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مدن وأرياف الشمال السوري عبر معبر باب السلامة الحدودي.

وقال عاملون في الإغاثة على المعبر إن أقل من 10 شاحنات دخلت إلى الشمال السوري من المعبر المفتوح.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الطريق إلى المعبر يعمل بسلاسة في الاتجاهين بعد إصلاح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، مؤكدًا أن نحو 4 ملايين سوري يوجدون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ينتظرون جميع أشكال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية.

ورصدت الجزيرة مباشر إنزال مساعدات عينية جمعتها منظمات تركية من مدينة بورصة في مخازن الإغاثة على المعبر التي ظهرت خلال الجولة فارغة رغم مرور 4 أيام على الزلزال.

وكان الائتلاف السوري قد اتهم المتحدث باسم مفوضية اللاجئين بالتخاذل في نجدة الشعب السوري بعد تعرضه لزلزال مدمر، فيما عزا المسؤول الأممي تأخر وصول المساعدات إلى إغلاق الطرق والمعابر.

وأضاف الائتلاف في بيان أن الأمم المتحدة لم تولِ الاهتمام اللازم للكارثة الكبرى التي حلّت بشمال وغرب سوريا بسبب الزلزال الذي دمر مئات المباني وتسبب في وقوع مئات الضحايا، حيث لم تقدّم الأمم المتحدة أي مساعدات رغم حجم الكارثة.

وأكد الائتلاف أن طرق الوصول إلى الشمال السوري متاحة وغير معطلة ولا تنحصر في طريق واحد، وأن التبرير الذي قدمته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين غير واقعي، إذ إنه في حال كانت بالفعل الطرقات معطلة فبإمكان الطائرات المروحية الوصول بسهولة إلى المناطق المتضرر من الزلزال في سوريا.