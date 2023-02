مدير منظمة الصحة يتوجه إلى سوريا ودخول قافلة إغاثة أممية ثانية عبر معبر باب الهوى

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، عبر تغريدة، أنه في طريقه إلى سوريا لدعمها وتقديم مساعدات بعد تعرضها لزلزال قوي الاثنين الماضي أودى بحياة الآلاف، فيما وصلت قافلة إغاثة ثانية تابعة للأمم المتحدة إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى حيث تتوجه شاحنات الإغاثة إلى المناطق المنكوبة في الداخل السوري.

وكتب غيبريسوس في تغريدة على صفحته الرسمية مساء أمس “أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادًا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل”.

