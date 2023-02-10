مدير منظمة الصحة يتوجه إلى سوريا ودخول قافلة إغاثة أممية ثانية عبر معبر باب الهوى

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، عبر تغريدة، أنه في طريقه إلى سوريا لدعمها وتقديم مساعدات بعد تعرضها لزلزال قوي الاثنين الماضي أودى بحياة الآلاف، فيما وصلت قافلة إغاثة ثانية تابعة للأمم المتحدة إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى حيث تتوجه شاحنات الإغاثة إلى المناطق المنكوبة في الداخل السوري.

وكتب غيبريسوس في تغريدة على صفحته الرسمية مساء أمس “أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادًا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل”.

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2023

في هذا السياق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الزلازل التي دمرت أجزاء من تركيا وسوريا بأنه من أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا الحالي، مؤكدًا أنه حتى الآن “لم نر المدى الكامل للأضرار والأزمة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا”.

وقال غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء أمس الخميس، إنه “شعر بالأسف لخسارة الكثيرين، والحصيلة المأساوية تتزايد باستمرار، انهارت آلاف المباني، عشرات الآلاف من الناس يتعرضون لظروف الشتاء القاسية، دمرت المدارس والمستشفيات، والأطفال يعانون من صدمة رهيبة”.

أول قافلة أممية إلى الشمال السوري

وأضاف أن أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة عبرت إلى شمال سوريا، في وقت سابق الخميس، من تركيا عبر معبر باب الهوى، مشيرًا إلى أن القافلة ضمّت 6 شاحنات محملة بمعدات الإيواء، ومواد إغاثة أخرى، وقال إن “المزيد من المساعدات في الطريق، ولكن هناك حاجة إلى المزيد والمزيد”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن تركيا أظهرت كرمًا لا مثيل له في استضافة ما يصل إلى 3.6 ملايين سوري فروا من الصراع المستمر في البلاد، بعضهم لأكثر من عقد من الزمان.

متحدث للأمم المتحدة: الأمم المتحدة تحتاج إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على استخدام معبر حدودي ثانٍ بين #تركيا و #سوريا للاستجابة لكارثة #الزلزالhttps://t.co/aYmnqkePRz pic.twitter.com/YPnKlTO1gb — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 10, 2023

وتابع “الناس يواجهون كابوسًا يضاف لمأساتهم، ضرب الزلزال بينما كانت الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا تتفاقم بالفعل”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة مستعدة لمساعدة الحكومة التركية بأي طريقة ممكنة، وناشد المجتمع الدولي بشدة أن يُظهر لشعب تركيا وسوريا نفس النوع من الدعم والكرم.

ويواصل الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا في حصد آلاف الأرواح في ظل تضاؤل فرص الحصول على ناجين تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تزيد مع مرور الدقائق إلى 18342 قتيلًا وأكثر من 74 ألف مصاب في تركيا، وفي عموم سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.