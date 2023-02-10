إنقاذ رضيع وطفلة مع أمها بعد 83 ساعة تحت الأنقاض في تركيا (فيديو)

أنقذت فرق الإغاثة رضيعًا يبلغ من العمر 6 أشهر في ولاية أديامان التركية بعد مكوثه 83 ساعة تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلازل.

وقالت وكالة الأناضول إن فرق الإنقاذ أخرجت، الخميس، الرضيع يغيت تشاليش، حيًا من بين الأنقاض.

وجرى تسليم الطفل إلى فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

كما أنقذت فرق الإغاثة طفلة وأمها في ذات الولاية، وفقا لفيديو نشرته قوات الدرك التركية على تويتر.

83 saat sonra…

Minik yavrumuz ve annesi, bomba uzmanı polislerimizin de arasında olduğu kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı Birlikte güçlüyüz 🇹🇷 📍Adıyaman pic.twitter.com/CY1gN4W2GI — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 9, 2023

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تزيد مع مرور الدقائق إلى 17407 قتيلًا وأكثر من 71 ألف مصاب في تركيا، وفي عموم سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.

#Adıyaman'da Türk polisi 83 saat sonra enkaz altından bir çocuk ve annesini sağ olarak kurtardı. #deprem pic.twitter.com/L9QbhH0IyI — Sabah (@sabah) February 9, 2023

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.