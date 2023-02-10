دموع وكسور وإنهاك.. طفل سوري أثار تعاطفا واسعا يلتقي والده بعد فقدان أسرته جراء الزلزال (فيديو)

عثر فريق “ملهم” التطوعي في سوريا على والد طفل انتشر له مقطع مؤثر وهو يأكل الموز في أحد المستشفيات بعد إنقاذه من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا الاثنين الماضي.

ونشر الفريق مقطعًا مصورًا للقاء الأب بابنه وسط الدموع، وظهر الأب في المقطع منهكًا وبدت على وجهه آثار دماء وكدمات.

وقال أحد أفراد الفريق التطوعي في بداية المقطع إن الرجل مصاب بكسور ولا يقوى على المشي.

وانهمرت دموع الأب حين شاهد ابنه، لكنه لم يتمكن من حمله وضمه بسبب ما يعانيه من إصابات.

وقال الفريق إن الطفل فقد والدته وأخته ولا يزال أخ له عمره 5 سنوات، تحت الأنقاض.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل الصغير وهو يأكل الموز وعلى وجهه بقايا دماء وآثار إصابات لحقت به بسبب الزلزال المدمر.

ولقي المقطع انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، كما لقي تعاطفًا كبيرًا من كثيرين.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا فجر الاثنين، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.7 درجات، ثم تلت ذلك مئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في تركيا وسوريا، وأسفر عن مصرع أكثر من 21 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألفًا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور 4 أيام على وقوعه.

ورغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين، فقد نجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.