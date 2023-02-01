مصرع 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسبب حريق بمستشفى في القاهرة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 3 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية لحريق اندلع بمستشفى المطرية في القاهرة.

وقال شهود عيان إن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق داخل مستشفى النور المحمدي في منطقة المطرية بعدما انتقلوا إلى موقع الحريق، وتمكنوا من محاصرته والسيطرة عليه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحريق اندلع في قسم الأشعة داخل أحد المستشفيات التابعة لجمعية أهلية بالمطرية في محافظة القاهرة.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع الحريق.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ4 مصابين في موقع الحريق، فيما تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى الزيتون التخصصي، و11 مصابًا لمستشفى المطرية، ومصابين اثنين إلى مستشفى عين شمس، ومصاب واحد إلى مستشفى سيد جلال الجامعي.