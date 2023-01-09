هجوم على فنان فرنسي شهير بعد انتقاده الاهتمام بأوكرانيا وتجاهل الأوضاع في أفريقيا (فيديو)

تعرض الممثل الفرنسي عمر سي لهجوم قوي عقب تصريحاته بشأن الاهتمام الفرنسي بالأوضاع في أوكرانيا واللاجئين هناك في وقت يجري تجاهل الأوضاع في أفريقيا.

وقال بطل المسلسل الشهير “لوبين” في تصريحات لصحيفة لوبرزيان إن الرأي العام في فرنسا يولي اهتماما كبيرا للحرب الروسية على أوكرانيا والأوضاع هناك ويتجاهل ما يحدث في أفريقيا.

وأثارت تصريحات الممثل من أصول أفريقية انتقادا وهجوما عليه في وسائل الإعلام الفرنسية.

ودافع عمر سي عن نفسه قائلا في مقابلة تلفزيونية لاحقة: ” هل لأنني ابن مهاجر فلا يحق لي التعبير عن نفسي في فرنسا؟ أم لأنني أسود فليس لدي الحق في التعبير عن نفسي في فرنسا”.

ورد الممثل على الحملة قائلا “أقولها وأتحمل مسؤوليتي”.

وكتب مغرد: “كلامه صحيح الغرب لا يهتم سوى بثروات الشرق الأوسط وثروات أفريقيا”.

وكتبت ناديا ماتي على تويتر: “معه حق وهو على قدر مسؤوليته، وهذا مع الأسف هو الوضع الذي نعيشه هنا في فرنسا، وسمعنا نفس الانتقادات ونفس الكلام من المحيط الذي عايشناه”.

وكتب مغرد آخر على تويتر مؤيدا للنجم الفرنسي: “موقف شجاع من طرف عمر سي وعبر عنه بدون لف ودوران، وهو يعبر عن حقيقة لا ينكرها إلا من يريد نكرانها والتغاضي عنها”.

وكتب حساب يحمل اسم مارسيل: عمر سي يفهم الأمر جيدا. ليس هناك أي أمر مثير للجدل، هناك عنصرية ظهرت لأن شخصا أسود يقول الحقيقة”.

Omar Sy a très bien compris.

Il n’y a pas de polémique, il y a des racistes qui chouinent parce qu’un noir a dit une vérité.pic.twitter.com/nWAmq0LAyK — Marcel (@realmarcel1) January 3, 2023

وكتب مغرد آخر ساخرا: الجدل الذي يثيره اليمين المتطرف في كل مرة يدلي فيها عمر سي بتصريحات أصبح متكررا. قليل من الجرأة والإبداع. نستحق عنصرية أفضل.

La polémique d'extrême droite à chaque sortie d'Omar Sy c'est redondant. Un peu d'audace, de créativité.

Nous méritons de meilleurs racistes. — Waly Dia (@WalyDIA) January 3, 2023