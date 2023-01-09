مبابي ينتقد رئيس الاتحاد الفرنسي بسبب “عدم احترام” زيدان

انتقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تصريحات لرئيس اتحاد الكرة الفرنسي نويل لوغريت بشأن نجم المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، معتبرا أنها تشكل “قلة احترام للأسطورة”.

وقال لوغريت عندما سُئل عما إذا كان زيدان -الذي اعتُبر المرشح الأول لتدريب المنتخب خلفا لديدييه ديشامب- قد اتصل به، إنه لن يرد على الهاتف إذا اتصل به لاعب الوسط السابق لمناقشة تدريب المنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد الفرنسي تمديد عقد ديشامب يوم السبت الماضي بعد أن قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر الشهر الماضي.

ولم يلق كلام لوغريت استحسان مبابي، بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف نهائي 2022 الذي سجل فيه هاتريك.

وكتب مبابي على حسابه على موقع تويتر “زيدان هو فرنسا، لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة”.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

وانضمت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا إلى مبابي منددة بالتصريحات، مطالبة بتقديم الاعتذار لزيدان.

وغردت على تويتر “تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى وهذه المرة مع عدم احترام مخزٍ، يؤلمنا جميعًا، لأسطورة كرة القدم والرياضة: لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. الرجاء الاعتذار من زيدان من فضلكم”.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

وكان زيدان أول مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوربا 3 مرات متتالية، عندما كان مدربا لريال مدريد.

ولا يرتبط زيدان (50 عاما) -الذي فاز بكأس العالم 1998 وبطولة أوربا 2000 حين كان لاعبا- بأي فريق حاليا بعد رحيله عن النادي الإسباني عام 2021.

وجاء استبعاد لوغريت لكون زيدان خليفة محتملا لديشامب، بعد عامين من دعمه للاعب الوسط السابق لتولي هذه المسؤولية.