على الطريقة اليابانية.. الجماهير العراقية تنظف مدرجات ملاعب بطولة خليجي 25 (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر الجماهير العراقية الحاضرة في مباريات بطولة (خليجي 25) المقامة في البصرة جنوبي البلاد، وهم ينظفون المدرجات بعد انتهاء المباريات.

ووثّقت المقاطع عددًا من المشجعين العراقيين، وهم يقومون بجولة على المدرجات لرفع القمامة من بين مقاعد الجلوس، حيث شبّه الناشطون هذه المبادرة بالثقافة التي تميّز بها مشجعو اليابان أثناء نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

الجماهير العراقية تنظف مدرجات ملعب الميناء بعد انتهاء مباراة قطر و الكويت pic.twitter.com/zRr7VkhNbr — المسلة (@Almasalah2) January 7, 2023

ونشرت سفيرة الاتحاد العراقي لكرة القدم نبأ الدباغ مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، حثت فيه الجماهير على إزالة القمامة من المدرجات والشوارع، ليس فقط أثناء البطولة بل في الأوقات كافة.

وخاطبت الدباغ في الفيديو المشجعين العراقيين الذين حضروا مباراة افتتاح البطولة بين العراق وسلطنة عمان، قائلة “أرجوكم لا ترموا النفايات، هذا الكيس جئت به لأنني أعلم بوجود أشياء كثيرة يجب إزالتها، أتمنى من الجميع أن يسهم في ذلك”.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الشبان الذين يقومون بإزالة النفايات من مدرجات ملعب الميناء الأولمبي، بعد انتهاء مباراتي البحرين والإمارات، وقطر والكويت، السبت الماضي.

وقال أحد المبادرين إلى إزالة القمامة من المدرجات، في مقطع فيديو رصده مشجعون من داخل ملعب الميناء، إن ما قام به يُعَد واجبًا تجاه ممتلكات المواطنين والدولة، وإن المحافظة عليها مسؤولية جماعية لا فردية.

وأشاد عراقيون عبر منصات التواصل بإظهار الجماهير الكروية حرصها على إنجاح البطولة بجميع الأشكال، وعبر جهود فردية من شأنها إيصال رسائل إلى العالم عن وعي الشعب وحضارته.

تنظيف مدرجات ملعب البصرة بعد انتهاء المباريات.

شكرا لكل من ساهم في هذا العمل الذي يبين مدى تعاون بين ابناء الشعب والدوائر الخدمية للبلد pic.twitter.com/n2SwJjyVv2 — المنير كاظم (@AgfhfC) January 7, 2023

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي في دورته الـ25 للمرة الأولى، بعد 44 عامًا من أول استضافة في بغداد عام 1979، حيث تعذّر إقامة البطولة في البلاد بسبب أحداث وحروب شهدها العراق.

وشهدت مدينة البصرة، الجمعة الماضية، حفل افتتاح مبهر لبطولة (خليجي 25) في ملعب جذع النخلة، وسط حضور رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو.