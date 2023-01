تعويم سفينة بعد جنوحها في قناة السويس

قالت وكالة الشحن (ليث إيجينسيس) إن زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس أعادت تعويم السفينة (غلوري) التي جنحت بالقناة في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن 21 سفينة متجهة جنوبا ستعبر القناة مع توقع تأخيرات طفيفة.

M/V GLORY has been refloated by the Suez Canal Authority tugs.

21 vessels going southbound will commence/resume their transits. Only minor delays expected.

— Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023