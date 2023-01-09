الأخبار

تعويم سفينة بعد جنوحها في قناة السويس

حاوية شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز ـ أرشيف)
9/1/2023-|آخر تحديث: 9/1/202311:55 AM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الشحن (ليث إيجينسيس) إن زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس أعادت تعويم السفينة (غلوري) التي جنحت بالقناة في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن 21 سفينة متجهة جنوبا ستعبر القناة مع توقع تأخيرات طفيفة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس قد صرح في وقت سابق بأن جنوح السفينة لم يؤثر في حركة الملاحة في القناة.

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن غلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.

وفي 24 مارس/ آذار 2021، جنحت السفينة (إيفر غيفن) العملاقة في القطاع الجنوبي لقناة السويس، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي حتى إعادة تعويمها في 29 من الشهر ذاته.

وأحدث تعطل المجرى الملاحي لقناة السويس -بسبب جنوح السفينة المملوكة لشركة إيفر غرين- إرباكًا في سلاسل الإمدادات العالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز