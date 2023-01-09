تعويم سفينة بعد جنوحها في قناة السويس

قالت وكالة الشحن (ليث إيجينسيس) إن زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس أعادت تعويم السفينة (غلوري) التي جنحت بالقناة في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن 21 سفينة متجهة جنوبا ستعبر القناة مع توقع تأخيرات طفيفة.

M/V GLORY has been refloated by the Suez Canal Authority tugs. 21 vessels going southbound will commence/resume their transits. Only minor delays expected. — Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023

وكان رئيس هيئة قناة السويس قد صرح في وقت سابق بأن جنوح السفينة لم يؤثر في حركة الملاحة في القناة.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs – Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi. Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz — Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن غلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.

وفي 24 مارس/ آذار 2021، جنحت السفينة (إيفر غيفن) العملاقة في القطاع الجنوبي لقناة السويس، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي حتى إعادة تعويمها في 29 من الشهر ذاته.

وأحدث تعطل المجرى الملاحي لقناة السويس -بسبب جنوح السفينة المملوكة لشركة إيفر غرين- إرباكًا في سلاسل الإمدادات العالمية.