شهد السوق المصري نقص عدد من السلع الأساسية بعدد من المتاجر، على رأسها زيت الطعام والأرز والشاي، وهو ما أثار جدلًا بين المصريين، خاصة بعد اتجاه بعض المتاجر وضع حد لشراء كميات معينة من بعض السلع والمنتجات، بالرغم من إعلان الحكومة الإفراج عن بضائع متراكمة بالموانئ منذ أشهر.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن السوق يعاني من نقص حاد في توافر المنتجات، وهو ما أرجعته صحيفة إلى الإقبال الكبير على شراء المنتجات الأساسية للاستفادة من عروض المتاجر بأعياد الميلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من متاجر شهيرة، أظهرت غياب الزيوت بكل أنواعها، فيما تم استبدال الأماكن الفارغة بعبوات الخل.

ويأتي ذلك بعد أيام من ظهور لافتات بأحد المتاجر، ظهر على بعضها عبارة: “السادة عملاء (متجر شهير) يسمح بأخذ علبة واحدة فقط من السمن والزيت، وزجاجتين فقط من اللبن”، الأمر الذي أربك المواطنين، وتحدثوا عن احتمال وجود أزمة في توافر منتجات اعتبروها “أساسية”، أو عجز بالسلاسل التجارية.

فتح الله ماركت يعلن الحد المسموح بالشراء لبعض المنتجات. pic.twitter.com/cKZWf8zgaO — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) January 4, 2023

ونفى أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز بأن تكون هناك مشكلات في سلاسل الإمداد أو أزمة زيت في مصر نهائيًا، مشيرًا إلى طرح سلع مخفضة بمعارض “أهلًا رمضان” ومطبوع عليها أنها غير مخصصة للبيع وذلك بهدف تفادي أزمة المتاجر.

لكن وفقًا لتصريحات سابقة لعز، فإن التجار كانوا يشترون المنتجات بسعر مخفض من هذه السلاسل وبيعها بسعر مرتفع، وهو ما دفع بعض المتاجر لوضع لافتات بأن الأسعار للمواطنين وليس للتجار.

واشتكى عدد من رواد مواقع التواصل من هذه الأزمة، وعبرت المدونة رانيا مسعد عن استيائها من ارتفاع أسعار السلع المنتجات بشكل خيالي، قدرته بـ70%.

وعلق علي شكري: “ما هذه الأنانية وفقر الثقافة والوطنية، الكل بيقطع فى البلد بطريقته، علشان فيه عروض جيده الكل اشترى أكثر كثير من احتياجاته، وكمان التجار اشتروا لإعادة البيع بالأعلى والأغلى”.

يأتي ذلك تزامنًا، مع طرح زجاجات زيت صغيرة الحجم بالأسواق والمتاجر رغم سعرها المرتفع، الأمر الذي دفع رود المنصات للسخرية منها، عبر مقاطع فيديو بمنصة تيك توك.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وجه في اجتماع مع مسؤولين وعدد من الوزراء قبل أيام، بمتابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، من أجل توافر مختلف السلع بالأسواق المحلية.

وتراجعت العملة المصرية إلى 27.5 جنيها مقابل الدولار، بعد ثالث انخفاض فعلي لقيمة الجنيه في أقل من عام. وبلغ سعر الدولار لدى تجار السوق السوداء أكثر من 33 جنيها.