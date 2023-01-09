ارتفاع جنوني لأسعار الدواجن والبيض.. بروتين المصريين الأول في خطر

عادت أزمة الكتاكيت وارتفاع أسعار البيض والدواجن في مصر إلى الواجهة مجددًا، بعد ارتفاع أسعار الأخيرة بشكل جنوني مع زيادة الطلب عليها، الأمر الذي دفع ناشطين على منصات التواصل إلى إطلاق حملة شعبية، لمقاطعة الدواجن والامتناع عن شرائها لمدة شهر.

وبحسب ما نشرته صحف محلية، فإن سعر الدواجن (الفراخ البلدي) ارتفع إلى 75 جنيهًا (2.7 دولار) للكيلوغرام بالأسواق، بينما ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهًا (2.4 دولار) للكيلو، وسجلت أسعار البانية 135 جنيهًا للكيلو.

وطبّقت معظم مصانع الأعلاف زيادات جديدة فى أسعار البيع تصل إلى 1200 جنيه (45 دولارًا) في الطن الواحد، بينما سجلت أسعار الخامات ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة ليتجاوز طن الذرة الصفراء حاجز 14 ألف جنيه (نحو 500 دولار)، في حين تراوح طن الفول الصويا بين 29 و30 ألفًا (1070 دولارًا)، وفقًا لما ذكره رئيس شركة الأهرام للدواجن أنور العبد.

وأشار العبد في تصريحات لصحيفة محلية إلى أن الذرة والصويا يمثلان نحو 90% من تكلفة إنتاج طن الأعلاف، قائلًا “أي زيادة فيهما ستؤثر فى الأسعار النهائية للمنتجات، خاصة مع استمرار ضعف المعروض”.

وتصدّر وسم (مقاطعة_الفراخ_لمدة_شهر) ضمن الأعلى تداولًا على منصات التواصل في مصر، احتجاجًا على تخطيها حاجز 60 جنيهًا (نحو 2.3 دولار) بالأسواق للكيلوغرام، تزامنًا مع اتجاه بعض المطاعم ومحلات بيع الدواجن إلى الإغلاق مؤقتًا، نتيجة الوتيرة السريعة للزيادة.

فكرة مقاطعة شراء الفراخ اللى عاملينها معظم المصريين جامدة جداً عشان التجار اللى قلبهم اتملى جشع وطمع يتلمو ويحسو بالناس لما بضاعتهم تبوظ وميلاقوش اللى يشتريها، عقبال البيض وبقية المنتجات التانيه #ضربة_معلم pic.twitter.com/HRu8utFmL6 — 𓂀 ⁦🇪🇬⁩ SaRa El-Amin ⁦⁦🇪🇬⁩ 𓋹 (@Sarora_Egy) January 8, 2023

وغرّد المدون أشرف جلال “في محلات وتجار استجابوا للمقاطعة، وفي محلات مفتحتش النهاردة، يا رب الناس تستمر لحد ما نشوف نتيجة ملموسة، مش طالبين غير إن الأسعار تبقى مناسبة”.

الحمدلله فى محلات وتجار أستجابه للمقاطعه ومحلات مفتحتش النهارده يارب الناس تستمر لحد ما نشوف نتيجه ملموسه مش طالبيت غير ان الأسعار تبقي مناسبه وبما يرضى الله عارفين أن الأسعار غاليه بس الموضوع كده بقى ..أوفر أوى …✋🚫#مقاطعة_الفراخ_لمدة_شهر ❌🚫 pic.twitter.com/jfSD2IEpbq — 𝑨𝑺𝑯𝑹𝑨𝑭 𝑮𝑨𝑳𝑨𝑳 (@ClosedHeart20) January 9, 2023

وعلّق أحمد عبد السلام “هل هي الفراخ بس (فقط)؟ أخبار اللحمة إيه، والرز والمكرونة والسمنة والزيت والدقيق وغيرها؟ المفروض نقاطع كل حاجة”.

هل هى الفراخ بس اخبار اللحمة اية الرز المكرونه السمنة الزيت الدقيق الفول الطعمية الكشرى الكهرباء المياة الغاز البيض اللبس الشاى السكر القهوة البطاطس الطماطم احنا المفروض نقاطع كل حاجه #مقاطعة_الفراخ_لمدة_شهر — Ahmadabdlsalam (@Ahmadabdlsalam3) January 9, 2023

وألقت أزمة الأعلاف بظلالها على أسعار الكتاكيت، إذ ارتفع سعر الكتكوت (عمر يوم واحد) نحو 5 جنيهات (200 سنت)، ليسجل سعر الكتكوت 15 جنيهًا (550 سنتًا) بالسوق، وفقًا لصحيفة اقتصادية مصرية.

وفي السياق ذاته، سجّل متوسط أسعار البيض ارتفاعًا جديدًا لدى المنتجين، إذ بلغ الأبيض 78.75 جنيهًا (2.75 دولار)، بينما وصل الأحمر إلى 81.75 جنيهًا (2.95 دولار)، وفقًا لتسعيرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وقال رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد إن عملية الإفراج عن خامات الأعلاف لا تتناسب مع الاحتياجات، متحدثًا عن فجوة تُقدَّر بـ750 ألف طن على الأقل.

وأضاف السيد في تصريح متلفز “المشكلة أن هناك إفراجات، لكن بدون متابعة للأسعار أو رقابة، ولدينا عجز حوالي 50% في الإنتاج، والفراخ بالمزارع بـ55 جنيهًا (دولاران) رغم تكلفتها 85 جنيهًا (3.1 دولارت)، ويصل البيض للمستهلك بـ90 جنيهًا (3.3 دولارات) رغم أن تكلفته الفعلية 100 جنيه (3.65 دولارات) أصلًا”.

ومع تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها مجددًا، أصدر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بيانًا، الاثنين، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، دعا فيه منتجي الدواجن إلى بحث إيجاد حلول عاجلة لعودتهم إلى الإنتاج وتوفير منتجات الدواجن بأسعار اقتصادية، والمطالبة بتوفير مستلزمات الإنتاج بـ”أسعار عادلة”.

وطالب منتجو الدواجن بتدخل الدولة بآلياتها لتوفير خامات الأعلاف وفقًا لأسعار البنك المركزي، والإفراج عن كميات كافية من الخامات لبث الطمأنينة لدى المنتجين ودخول دورات جديدة.

وأشار بيان منتجي الدواجن إلى ضرورة التوزيع العادل للإفراجات على جميع الشركات المنتجة للأعلاف، ومراقبة الإفراجات ذات الكميات الكبيرة، فضلًا عن التأكد من عدم تربّح الشركات بشكل وصفوه بـ”المُبالغ فيه”، وفقًا لتعبيرهم.