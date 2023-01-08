وزير التجارة التونسي الأسبق: الرئيس قيس سعيّد لا يمتلك رؤية اقتصادية لإنقاذ البلاد (فيديو)

قال وزير التجارة التونسي الأسبق الدكتور عبد الوهاب معطر إن إقالة الرئيس قيس سعيّد لكل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ووالي صفاقس فاخر الفخفاخ بعد 7 أشهر فقط من تعيينه، هي محاولة “لتغطية فشله” في تدبير الملفات الاقتصادية الكبرى التي تواجه تونس، على حد وصفه.

وأضاف معطر خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن “الرئيس التونسي لا يمتلك رؤية اقتصادية، وليس لديه منظور سياسي لحل القضايا الكبرى التي تعيق التنمية في تونس”.

وتابع “ارتفاع الأسعار وغياب المواد الغذائية الأساسية من السوق التونسية، أوضح أن الدولة هي من يحتكر، وأن الاقتصاد التونسي والشعب هما من يؤدي فاتورة هذه السياسية الاحتكارية”.

ورأى وزير التجارة التونسي الأسبق أن المسؤولين الذين يتم التضحية بهم “مجرد أكباش فداء نتيجة فشل سعيّد في إيجاد الحلول الاقتصادية اللازمة التي تسبب فيها”.

وقال “حاكم قرطاج أبعد من أن يكون قادرا على إدارة الدولة وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، دون الخوض في الأزمة السياسية”.