“لقد حققت حلمي”.. سيدة تحصل على الماجستير في سن الـ89 (فيديو)

احتفى ناشطون على مواقع التواصل بسيدة أمريكية من ولاية فلوريدا تمكنت من الحصول على درجة الماجستير في الآداب، بالرغم من وصولها سن الـ89، وهو ما رآه المغردون تأكيدًا على أن التعلم لا يرتبط بعمر معين.

وأعلنت جامعة “جنوب نيو هامشير”، عن حصول جوان دونوفان على درجة الماجستير في آداب اللغة الإنجليزية والكتابة الإبداعية.

وأعربت مساعد نائب رئيس قسم الاتصالات في الجامعة، عن فخر الجامعة بحصول جوان على درجة الماجستير.

وقالت “جوان دونوفان” الخريجة الأكبر في الجامعة خلال عام 2022، في تصريحات بعد الحصول على الشهادة “كنت أبحث عن هدف، وكان هدفي هو الحصول على هذه الشهادة، لقد وصلت وحققت حلمي”.

There is no timetable for life you can do anything ❤️ https://t.co/qSSYhxtOgL — Zay (@zZaypex) January 8, 2023

وحظيت “جوان دونوفان” بمسيرة تعليمية متقطعة، حيث تخرجت في المدرسة الثانوية من سن الـ16، لكنها لم تدخل الجامعة لأن الأسرة لم تكن تمتلك الأموال حينها.

وتزوجت بعد ذلك، وأنجبت 6 أطفال، وعندما كبر أطفالها وتفرقوا، أعادت السيدة دونوفان إحياء طموحها في الالتحاق بالجامعة.

وفي سن 84، أكملت دراستها الجامعية في كلية مجتمع، ثم انضمت إلى جامعة جنوب نيو هامشير لمتابعة دراسة الكتابة الإبداعية.

وقال الدكتور ويل نابير، مدرب تتويج دونوفان “طوال هذه المحنة، استمرت جوان في إنتاج نص يُظهر الفكر والإبداع، وقبل كل شيء الفكاهة، ومع كل ما كان يحدث خلال الفصل الدراسي، كان هناك دائمًا وقت ومساحة للرفاهية، وسارعت جوان في مشاركة الخير داخل العالم لتذكيرنا جميعًا لماذا نختار أن نكون مبدعين؟ ولماذا نختار مشاركة قصة مع الآخرين؟”.

وهنأ كثيرون عبر منصات التواصل جوان على إنجازها، مؤكدين أن ما فعلته يثبت للجميع أنه لا عمر معين لإنجازات الإنسان، ولا تخضع الحياة لجدول زمني معين.

Donovan wants to show people it’s never too late to keep learning.#lifelonglearning https://t.co/XzTBXZjDdf — darbs.eth/.og ⭕️🖍️🪱 (@DarbyBaileyXO) January 5, 2023

Guys, it's never too late for anything, believe me. https://t.co/8XzROtzTzj — 🟡 AkolaGaming Oficial 🟡 (@AkolaGaming) January 8, 2023

وتريد دونوفان إثبات أنه لم يفت الأوان بعد لمواصلة الدراسة على الرغم من أن تجربتها الجامعية استغرقت وقتًا أطول قليلًا من المتوسط، فقد أنهتها وحافظت على معدل 3.8.

وعن خلاصة تجربتها الأكاديمية والحياتية قالت دونوفان “جرب الأشياء.. إذا فشلت حاول مرة أخرى.. ولكن استمر في المحاولة”.