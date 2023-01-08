مقطع مصور لكاميرا مثبتة على صاروخ “فالكون 9 “توثق رحلته نحو الفضاء (فيديو)

وثقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية في مقطع مصور عبر حسابها على تويتر، رحلة صاروخ “فالكون 9” نحو الفضاء، والتي التقطتها كاميرا مثبتة على جسم الصاروخ، وهو ما أظهر تفاصيل الرحلة بشكل واضح.

وأظهر الفيديو، اللحظات الأولى لعملية إطلاق الصاروخ المعقدة، ووثق حركته المندفعة بقوة نحو الفضاء، كما أظهر كيف عاد الصاروخ إلى الأرض، وكيف يستخدم العديد من المميزات التقنية المتاحة لتسهيل عملية الهبوط؟

ولأن الصاروخ “فالكون 9” أطلق للمرة الأولى في مدار قطبي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الكاميرا المثبتة على جانب الصاروخ أعطت منظرًا مثيرًا وعرضت صورة مميزة لشكل الأرض من الأعلى، حيث يتغير الشكل كلما ارتفع الصاروخ للأعلى.

وجاء الفيديو في 90 ثانية فقط، حيث سُرِّعت الرحلة بشكل كبير خلال المقطع، واستغرقت في الطبيعي وقتًا وصل إلى 8.5 دقائق، بحسب ما أكد موقع “سبيس” المتخصص بشؤون الفضاء.

Onboard view from Falcon 9’s flight to space and back during smallsat rideshare mission pic.twitter.com/V5PyKxTlWD — SpaceX (@SpaceX) January 5, 2023

وحظي مقطع الفيديو بنسب تداول عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاهده عبر تويتر فقط نحو 12 مليون شخص، كما شاركه الآلاف عبر حساباتهم الشخصية.

وكات الرحلة قد خرجت من إحدى المحطات الفضائية الأمريكية، يوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني، وكان على متنها عدد من الأقمار الصناعية، التي تقوم شركة “سبيس إكس” على إيصالها للفضاء.

وتعد شركة “سبيس إكس” التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في العام 2002، واحدة من أهم الشركات العالمية في مجال تصنيع الطيران والنقل الفضائي، حيث تُطلق عشرات الصواريخ سنويًا، وعلى متنها مئات الأقمار الصناعية.