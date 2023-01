مقطع مصور لكاميرا مثبتة على صاروخ “فالكون 9 “توثق رحلته نحو الفضاء (فيديو)

وثقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية في مقطع مصور عبر حسابها على تويتر، رحلة صاروخ “فالكون 9” نحو الفضاء، والتي التقطتها كاميرا مثبتة على جسم الصاروخ، وهو ما أظهر تفاصيل الرحلة بشكل واضح.

وأظهر الفيديو، اللحظات الأولى لعملية إطلاق الصاروخ المعقدة، ووثق حركته المندفعة بقوة نحو الفضاء، كما أظهر كيف عاد الصاروخ إلى الأرض، وكيف يستخدم العديد من المميزات التقنية المتاحة لتسهيل عملية الهبوط؟

ولأن الصاروخ “فالكون 9” أطلق للمرة الأولى في مدار قطبي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الكاميرا المثبتة على جانب الصاروخ أعطت منظرًا مثيرًا وعرضت صورة مميزة لشكل الأرض من الأعلى، حيث يتغير الشكل كلما ارتفع الصاروخ للأعلى.

وجاء الفيديو في 90 ثانية فقط، حيث سُرِّعت الرحلة بشكل كبير خلال المقطع، واستغرقت في الطبيعي وقتًا وصل إلى 8.5 دقائق، بحسب ما أكد موقع “سبيس” المتخصص بشؤون الفضاء.

Onboard view from Falcon 9’s flight to space and back during smallsat rideshare mission pic.twitter.com/V5PyKxTlWD

— SpaceX (@SpaceX) January 5, 2023