تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 8 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

البصرة – العراق

11:30 بتوقيت الدوحة.

رصد توافد المشجعين من دول مجلس التعاون في كورنيش البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25.

الدوحة – قطر

12:30 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي لوزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.

السويد

13:25 بتوقيت الدوحة.

منتدى “المجتمع والدفاع” السنوي بمشاركة الأمين العام للناتو.

إدلب – سوريا

16:10 بتوقيت الدوحة.

جولة ترصد أوضاع النازحين السوريين في فصل الشتاء بريف إدلب الشرقي.

قلقيلية – فلسطين

16:30 بتوقيت الدوحة.

تكريم مجموعة من أهالي شهداء مدينة قلقيلية بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.

الخرطوم – السودان

17:00 بتوقيت الدوحة.

مظاهرات وسط الخرطوم تطالب بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

نابلس – فلسطين

18:10 بتوقيت الدوحة.

الجزيرة مباشر تلتقي الأسير علاء سلام المفرج عنه بعد قضاء 7 سنوات في سجون الاحتلال.

الخرطوم – السودان

18:30 بتوقيت الدوحة.

مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بشأن آخر التطورات في المشهد السياسي.