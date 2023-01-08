تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 8 يناير/كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
البصرة – العراق
11:30 بتوقيت الدوحة.
رصد توافد المشجعين من دول مجلس التعاون في كورنيش البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25.
الدوحة – قطر
12:30 بتوقيت الدوحة.
مؤتمر صحفي لوزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.
السويد
13:25 بتوقيت الدوحة.
منتدى “المجتمع والدفاع” السنوي بمشاركة الأمين العام للناتو.
إدلب – سوريا
16:10 بتوقيت الدوحة.
جولة ترصد أوضاع النازحين السوريين في فصل الشتاء بريف إدلب الشرقي.
قلقيلية – فلسطين
16:30 بتوقيت الدوحة.
تكريم مجموعة من أهالي شهداء مدينة قلقيلية بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.
الخرطوم – السودان
17:00 بتوقيت الدوحة.
مظاهرات وسط الخرطوم تطالب بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
نابلس – فلسطين
18:10 بتوقيت الدوحة.
الجزيرة مباشر تلتقي الأسير علاء سلام المفرج عنه بعد قضاء 7 سنوات في سجون الاحتلال.
الخرطوم – السودان
18:30 بتوقيت الدوحة.
مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير بشأن آخر التطورات في المشهد السياسي.