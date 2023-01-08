المؤبد لأوكرانية أُتهمت بجلب الكوكايين إلى مصر

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق أوكرانية أدينت بـجلب قرابة 4 كيلوغرامات من الكوكايين إلى مصر، حسب ما قال مسؤول قضائي، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد المسؤول أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت السبت ليدميلا بالاكينا، أوكرانية الجنسية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 3700 دولار)، لقيامها بجلب ما يقارب 4 كيلوغرامات من الكوكايين.

والحكم الصادر السبت ليس نهائيا، إذ يمكن للمتهمة الطعن فيه.

وكانت سلطات مطار القاهرة أوقفت الراكبة الأوكرانية، البالغة 39 عاما والمقيمة بهولندا، في إبريل/نيسان الماضي عندما عُثر بحقائبها على المضبوطات، وأحيلت إلى النيابة العامة التي أحالتها في يونيو/حزيران لمحكمة الجنايات.

وأفادت وسائل إعلام محلية مصرية بأنه “بمواجهة المتهمة بالمضبوطات والتهمة المنسوبة إليها في حضور مندوب سفارة اوكرانيا، أقرت أنها تقابلت مع مصري بالخارج واستغل حاجتها للمال”.

وأشارت إلى أن الشخص المذكور سلمها “الحقيبة التي تحوي المخدر لإدخالها البلاد مقابل 2500 دولار”، فيما لم تكشف التحقيقات الجهة التي كانت المخدرات موجهة إليها.

وقد تصل عقوبة جلب المخدرات من الخارج في مصر إلى الإعدام، إذ قضت محكمة مصرية في 2021 بالإعدام بحق 8 أجانب ومصريين اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيرويين عبر البحر الأحمر.