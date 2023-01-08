لجذب عشاق القراءة.. أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في بورسعيد المصرية (فيديو)

رست السفينة “لوجوس هوب”، أكبر مكتبة عائمة في العالم، في مدينة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس يوم الأربعاء الماضي، لتجذب عشاق القراءة من جميع الأعمار، واستقبل المتطوعون بالسفينة الزوار بابتسامة مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم.

ووقع اختيار السفينة على بورسعيد لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد، ومن المقرر أن تبقى في مصر حتى 23 يناير/كانون الثاني.

"25 ألف زائر حتى الآن".. إقبال متزايد على سفينة "#لوغوس_هوب" أكبر مكتبة عائمة في العالم الراسية بميناء #بورسعيد السياحي pic.twitter.com/zviXceLL6T — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 8, 2023

وقالت كاميلا لاراجيبل، وهي متطوعة من تشيلي: “كنا نتطلع بشدة للعودة لأن الزيارة السابقة كانت في عام 2010، لذا فقد مر وقت طويل بالفعل، وقيل لنا إننا استقبلنا نحو 62 ألف زائر في المرة الماضية، واستغرقت الزيارة حوالي أسبوعين فقط، لذلك نتوقع أن يتوافد الكثيرون، ليتعرفوا إلى بعضهم بعضًا، وأن يأتي الزوار إلى السفينة حيث يمكننا تبادل الثقافات، ومشاركة المعلومات حول الأكلات والعائلات والموسيقى”.

وتتيح لوجوس هوب للزوار الإبحار بين مجموعة مختارة من حوالي 5 آلاف كتاب في مختلف المجالات مثل العلوم والرياضة والفنون والطب والروايات باللغتين العربية والإنجليزية.

أكبر "مكتبة عائمة" ترسو على شواطئ #بورسعيد في رحلة مدتها 19 يومًا.. هل تنوي زيارتها؟ pic.twitter.com/QONJ3y2nhl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 5, 2023

وذكر قبطان السفينة جيمس بيري أن طاقم لوجوس هوب يتألف من 330 متطوعًا من 60 جنسية مختلفة، وقال إن “لوجوس هوب سفينة كبيرة جدًا، يبلغ طولها 132 مترًا، يمكن أن نقول إننا أكبر مكتبة عائمة في العالم، ولدينا طاقم مكون بالكامل من متطوعين يأتون ويمنحون وقتهم هنا على متن السفينة”.

وتدير “جي بي إيه شيبس”، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا، السفينة لوجوس هوب، وتهدف إلى نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره، وتواصل عمل السفينتين لوجوس دولوس ولوجوس 2، وزارت تلك السفن أكثر من 150 دولة ومنطقة منذ عام 1970، واستقبلت 49 مليون شخص على متنها، بحسب بيان صحفي للمنظمة.

المشهد ال شايفينو ده مش طوابير ع اكل ولا سوق

ده اقبال المصريين ع اكبر مكتبة عائمة فى العالم

"لوجوس هوب" ال حطت من يومين فى #بورسعيد الباسلة، والزوار لم ينقطعو عنها ليل نهار من لحظة وصولها ❤️

بلدكم أكبر بكتير من مربع السوشيال ميديا، ومن ظواهرها السلبية.#مصر

منقول pic.twitter.com/2BZxD0wbOd — Hany Helaly (@HanyHelaly1) January 7, 2023