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لجذب عشاق القراءة.. أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في بورسعيد المصرية (فيديو)

8/1/2023-|آخر تحديث: 9/1/202312:51 AM (مكة المكرمة)

رست السفينة “لوجوس هوب”، أكبر مكتبة عائمة في العالم، في مدينة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس يوم الأربعاء الماضي، لتجذب عشاق القراءة من جميع الأعمار، واستقبل المتطوعون بالسفينة الزوار بابتسامة مرتدين الأزياء التقليدية لبلادهم.

ووقع اختيار السفينة على بورسعيد لتكون أولى وجهاتها في العام الجديد، ومن المقرر أن تبقى في مصر حتى 23 يناير/كانون الثاني.

 

وقالت كاميلا لاراجيبل، وهي متطوعة من تشيلي: “كنا نتطلع بشدة للعودة لأن الزيارة السابقة كانت في عام 2010، لذا فقد مر وقت طويل بالفعل، وقيل لنا إننا استقبلنا نحو 62 ألف زائر في المرة الماضية، واستغرقت الزيارة حوالي أسبوعين فقط، لذلك نتوقع أن يتوافد الكثيرون، ليتعرفوا إلى بعضهم بعضًا، وأن يأتي الزوار إلى السفينة حيث يمكننا تبادل الثقافات، ومشاركة المعلومات حول الأكلات والعائلات والموسيقى”.

وتتيح لوجوس هوب للزوار الإبحار بين مجموعة مختارة من حوالي 5 آلاف كتاب في مختلف المجالات مثل العلوم والرياضة والفنون والطب والروايات باللغتين العربية والإنجليزية.

وذكر قبطان السفينة جيمس بيري أن طاقم لوجوس هوب يتألف من 330 متطوعًا من 60 جنسية مختلفة، وقال إن “لوجوس هوب سفينة كبيرة جدًا، يبلغ طولها 132 مترًا، يمكن أن نقول إننا أكبر مكتبة عائمة في العالم، ولدينا طاقم مكون بالكامل من متطوعين يأتون ويمنحون وقتهم هنا على متن السفينة”.

وتدير “جي بي إيه شيبس”، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ألمانيا، السفينة لوجوس هوب، وتهدف إلى نشر المعرفة والأمل في كل ميناء تزوره، وتواصل عمل السفينتين لوجوس دولوس ولوجوس 2، وزارت تلك السفن أكثر من 150 دولة ومنطقة منذ عام 1970، واستقبلت 49 مليون شخص على متنها، بحسب بيان صحفي للمنظمة.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط