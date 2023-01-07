المصلي الوحيد.. بوتين يحضر قداس عيد الميلاد بمفرده في كنيسة بالكرملين (فيديو)

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين، بدلا من الانضمام إلى جموع المصلين في احتفال عام.

وحضر بوتين مراسم الصلاة في كاتدرائية البشارة التي صُممت أساسًا للقياصرة الروس، ووقف وحيدا في حين ترأس كهنة أرثوذكس برداء مذهّب المراسم حاملين شموعا طويلة.

وكثيرا ما حضر بوتين في السنوات الماضية قداس عيد الميلاد في مقاطعات روسية أو قرب موسكو. وتحيي الكنيسة الروسية الأرثوذكسية عيد الميلاد في السابع من يناير/ كانون الثاني.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن هذه أول مرة منذ سنوات يحتفل فيها بوتين بعيد الميلاد في موسكو، وليس في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

المصلي الوحيد

وعرض التلفزيون الحكومي مقطعين مباشرين لبوتين داخل كاتدرائية البشارة، في حين كان قساوسة أرثوذكس يؤدون صلاة منتصف الليل المعروفة باسم “القداس الإلهي”.

وكان بوتين المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية، وعرض التلفزيون لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

وكان بوتين قد احتفل بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين، وقد حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي في مقر إقامته الرسمي خارج موسكو.

وتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الحرب في أوكرانيا، ودعا البطريرك كيريل في موسكو الجانبين يوم الخميس إلى الالتزام بهدنة أعلنها بوتين لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد.

وانتقد كيريل خلال القداس أمس الجمعة أوكرانيا لتعديها على فرع الكنيسة الأرثوذكسية الذي تربطه علاقات طويلة الأمد بموسكو.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد داهم منشآت مملوكة للكنيسة الشهر الماضي، واتهم رجل دين كبيرا بالضلوع في “أنشطة مناهضة لأوكرانيا من خلال دعم السياسات الروسية”.

يأتي ذلك على وقع الحرب في أوكرانيا التي بدأت بالهجوم العسكري الروسي على البلاد في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، وما زالت رحاها تدور حتى الآن.