وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية.. الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، وزيرة التجارة ووالي صفاقس وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة في البلاد.

وذكر بيان مقتضب من الرئاسة التونسية نُشر بالصفحة الرسمية على فيسبوك “إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، ووالي صفاقس فاخر الفخاخ”، من دون إبداء أسباب.

وعينت فضيلة الرابحي وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر/ تشرين الثاني. وعين سعيّد، والي صفاقس فاخر الفخفاخ في يونيو/ حزيران الماضي.

وتشهد صفاقس تظاهرات منذ 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، مما يُهدّد الصحّة العامّة.

وتشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/تمّوز 2021 وتعطيل البرلمان، وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل الدستور وأجرى انتخابات نيابية جديدة شارك فيها أقل من 12% من الناخبين.

وتعيش تونس أزمات اقتصادية محتدمة، وشهدت البلاد نقصًا حادًّا في منتجات أساسية مثل الحليب والسكر والأرز والبن، وتراجعًا في القدرة الشرائيّة بسبب التضخّم المتسارع.