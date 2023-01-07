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نصف الإصابات في أمريكا.. خبير يتوقع تفشيا واسعا لمتحور كورونا الجديد في أوربا

فحص مريض يرقد على سرير في قسم الطوارئ بمستشفى في شنغهاي - 5 يناير (رويترز)
7/1/2023

توقع خبير ألماني انتشار متحور كورونا الجديد (إكس بي بي 5.1) على نطاق واسع في ألمانيا وأوربا الأسابيع المقبلة، في وقت قدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، أن المتحور يمثل نحو نصف الإصابات الجديدة في البلاد.

وقال عالم أوبئة من معهد (لايبنتس) الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن “يمكن القول إن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضا”.

وكشف أن المتحور ينتشر بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت. وقال إن المتحور انتشر أولا في الولايات المتحدة، وسينتشر في ألمانيا.

ومع ذلك أشار إلى أن عدد الحالات المرصودة بالمتحور في ألمانيا لا يزال منخفضا جدا في الوقت الحالي، وقال “ليست هناك حاجة إلى التفكير في تدابير جديدة بعد”.

من جانبه قال رئيس مجموعة أبحاث تطور الفيروسات والبكتيريا بجامعة بازل السويسرية، إن المتغير الذي تم اكتشافه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي زاد بسرعة في شمال شرق الولايات المتحدة، وسيطر على حالات العدوى منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأكد أن المتحور أقل شيوعا خارج شمال شرق الولايات المتحدة، ولكنه يزداد انتشارا، مشيرا إلى أن هناك القليل من المعلومات حول شدة المرض الذي يتسبب فيه المتحور.

لكنه أوضح أن حالات الإصابة ودخول المستشفيات قد زادت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وليس فقط في المناطق التي كان يسود فيها. وقال إن هذا قد يشير إلى أن الخطورة لا تختلف بشكل كبير عن المتحورات الأخرى الشائعة حاليا.

“وراء التفشي في الصين”

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت يوم الأربعاء إن تفشي كوفيد-19 في الصين في الآونة الأخيرة ناجم في الغالب عن متحوري أوميكرون (بي إيه 5.2 وبي إف 7)، وإن المتحورين معًا تسببا في 97.5% من جميع الإصابات المحلية.

وأكدت المنظمة الدولية أن البيانات تستند إلى تحليل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لأكثر من ألفي شفرة جينوم بشري.

وكانت وزارة الصحة الهندية، قد رصدت 11 متحورا من كوفيد-19 لدى مسافرين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر/كانون الأول إلى الثالث من يناير/كانون الثاني، وقالت إنها مزيج من سلالات جديدة وأخرى موجودة بالفعل.

وجميع السلالات المتحورة التي تم اكتشافها سلالات فرعية للمتحور أوميكرون، بما في ذلك السلالة الفرعية بي أيه 5.2 وسلالة فرعية من المتحور الفرعي بي إف 7، وهو المحرك الأساسي للتفشي الذي تشهده الصين في الآونة الأخيرة.

وهناك في أنحاء العالم حاليا مئات من متحورات كوفيد-19، لكن عددا قليلا منها هو الذي يثير القلق وتجري مراقبته ورصده.

المصدر : وكالات