نصف الإصابات في أمريكا.. خبير يتوقع تفشيا واسعا لمتحور كورونا الجديد في أوربا

توقع خبير ألماني انتشار متحور كورونا الجديد (إكس بي بي 5.1) على نطاق واسع في ألمانيا وأوربا الأسابيع المقبلة، في وقت قدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، أن المتحور يمثل نحو نصف الإصابات الجديدة في البلاد.

وقال عالم أوبئة من معهد (لايبنتس) الألماني لأبحاث الوقاية من الأمراض وعلم الأوبئة في مدينة بريمن “يمكن القول إن هذا المتحور سيصبح هو السائد في بلدنا أيضا”.

وكشف أن المتحور ينتشر بالتزامن مع ضعف المناعة لدى الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم أو أصيبوا بالعدوى منذ بعض الوقت. وقال إن المتحور انتشر أولا في الولايات المتحدة، وسينتشر في ألمانيا.

ومع ذلك أشار إلى أن عدد الحالات المرصودة بالمتحور في ألمانيا لا يزال منخفضا جدا في الوقت الحالي، وقال “ليست هناك حاجة إلى التفكير في تدابير جديدة بعد”.

من جانبه قال رئيس مجموعة أبحاث تطور الفيروسات والبكتيريا بجامعة بازل السويسرية، إن المتغير الذي تم اكتشافه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي زاد بسرعة في شمال شرق الولايات المتحدة، وسيطر على حالات العدوى منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

